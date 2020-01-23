Gündem Gerede-Karabük yolunda zincirleme kaza 8 kilometrelik kuyruk oluştu
BOLU

Gerede-Karabük yolunda zincirleme kaza: 8 kilometrelik kuyruk oluştu​

Gerede-Karabük yolunda zincirleme kaza: 8 kilometrelik kuyruk oluştu

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi DHA
Zincirleme kazada bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Zincirleme kazada bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı durma noktasına getirdi.

Kar kalınlığı 30 santim

D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

DHA
Yaşanan kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Karabük arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA
Çok sayıda aracın birbirine girdiği olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Ulaşım tek şeritten sağlandı

Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN VERİLMEDİ

Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

DHA
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Trafik durma noktasına geldi

Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.
Bu arada, Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Elazığda deprem

Elazığ'da deprem

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Abdullah Avcı dönemi bitti

Abdullah Avcı dönemi bitti

​Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Erdoğan ile Merkel arasında darbeci Hafter polemiği yaşandı.
G.Saray'da <br>'ayrılık' sözleri

G.Saray'da
'ayrılık' sözleri

​Mustafa Cengiz, Terim'e basın yoluyla cevap verdi.
Almanya'da<br>silahlı saldırı paniği

Almanya'da
silahlı saldırı paniği

​Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.
Çinli hasta<br>ülkesine gönderildi

Çinli hasta
ülkesine gönderildi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması.

Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti.

Apple Lokma'yı <br>baş köşeye taşıdı

Apple Lokma'yı
baş köşeye taşıdı

Lokma, 2020 için en iyi 20 uygulama arasında.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Çin Seddi'nin bazı bölümlerine ziyaret yasaklandı.
Bakan Kurum'dan açıklama

Bakan Kurum'dan açıklama

"Akhisar'daki ağır hasarlı binalar için ödemeler Pazartesi başlayacak."
TL'ye yatırım yapanlar kazandı

TL'ye yatırım yapanlar kazandı

​Bakan Albayrak'tan dikkat çeken açıklamalar.
Korkuya <br>neden oluyor

Korkuya
neden oluyor

​İstanbul Havalimanı'nda karantina odası oluşturuldu.
İBB'de vatandaşa kapı duvar

İBB'de vatandaşa kapı duvar

​İSMEK kursları kapatılan kadınlara müdürden ilginç tepki.
Türk-Alman Üniversitesi<br>iki ülke dostluğunun bir simgesi

Türk-Alman Üniversitesi
iki ülke dostluğunun bir simgesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.
Kepçeyle <br>yolu kapattılar

Kepçeyle
yolu kapattılar

Çalışma yapıyoruz diyerek yeraltı kablolarını çaldılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.