Geze geze virüsün bulaşmasına karşı büyük mücadele: Evleri tek tek tespit ediyorlar

Dünya

Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu: Cehennem gibi

Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD'yi 11 Eylül saldırılarından daha çok etkiledi. Küresel pandemi, yaklaşık 3 bin kişini öldüğü 11 Eylül saldırısından sonra ABD'yi bu kadar büyük vuran ikinci felaket oldu. ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 Mart itibari ile 4 bin 80 olarak açıklandı, böylece dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. 11 Eylül'de yaşananların mevcut durum karşısında 'hiçbir şey' olmadığını söyleyen, yoğun bakım ünitesi doktoru Steven Kassapidis "Hastanelerdeki koşullar İncil'deki cehennem tasviri gibi" ifadelerini kullandı. Enfekte hastaları tedavi için alan bulmaya çalışan yetkililer, tedavi için kolej ve kongre merkezlerini hastaneye çeviriyorlar.