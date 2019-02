Gezi’nin etki ajanı

Can Dündar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İş adamı Osman Kavala’nın da şüpheliler arasında yer aldığı iddianamede firari eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkındaki suçlamalar belli oldu. Dündar’ın Gezi kalkışmasının Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve devamlılığının sağlanması noktasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Osman Kavala

KAVALA İLE BAĞLANTILI

Osman Kavala ile Can Dündar’ın irtibatlı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, Dündar’ın sosyal medya paylaşımlarında Gezi kalkışmasıyla ilgili provokatif paylaşımlarının bulunduğu ifade edildi. Dündar’ın incelenen HTS kayıtlarına göre Memet Ali Alabora ile 15 Haziran 2013’ten 16 Haziran 2013 tarihleri arasında toplamda 6 iletişim kaydı yer aldığı belirlendi. Dündar’ın Osman Kavala ile ise 14 Mart 2013 ve 14 Haziran 2013 tarihleri arasında toplamda 33 defa iletişime geçtiği belirlenirken iddianamede bu veriyle ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Bu suretle Dündar’ın izah edildiği üzere Gezi kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler yürüttüğü anlaşılmaktadır.”

Eylemlerin amacının tüm yurtta kaos ve kargaşa ortamını oluşturmak olduğu vurgulanırken, Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olan George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı üyesi Osman Kavala’nın eylemin organizatör ve finansörü olduğu ifade edildi.

ÖRGÜTLERİ SOKAĞA ÇEKTİ

İddianameye göre Can Dündar, Memet Ali Alabora ve arkadaşlarının Kavala’nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdi. Alabora ve Dündar birlikte hareket ederek, çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdi. PKK, DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgütü üye ve yandaşları, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema oyuncuları etki ajanlığı yapılarak sokak eylemlerine çekilmeye çalışıldı.

TERÖRİSTLERİN DİRENCİNİ ARTTIRDI

İddianamede Dündar’ın insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı vurgulanırken, emniyet mensuplarına yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini arttırmaya çalıştığı kaydedildi. Dündar’ın organizasyon içerisinde kendisine verilen ‘Etki ajanlığı’ görev ve faaliyetini yürüttüğü ifade edildi.

Soros'la dirsek teması!

George Soros

Osman Kavala’nın bir kısım medya mensupları ile irtibata geçerek yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye çalıştığı tespiti iddianamede yer alırken, bu kapsamda yeni bir televizyon kanalı ve internet yayıncılığı kurulması için çalışma yapıldığı anlatıldı. Gezi kalkışmasının devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların medya vasıtasıyla gündem oluşturulması amaçlandı. Kurulacak medya organlarına kaynak sağlaması için Almanya, İngiltere ve bir kısım Avrupa ülkeleri ile temasa geçilerek toplantılar tertip edildiği ifade edildi. George Soros ve Alman Vakfı’yla irtibat konularının görüşüldüğü, konuyla ilgili Guardian Vakfı’ndan bazı şahıslarla görüşmeler yapıldığı dinlemeye takılan telefon görüşmelerinden tespit edildi. İddianameye göre şüpheliler koordineli bir şekilde hareket etti. Kavala, Taksim Dayanışması, Taksim Platformu gibi örgütlenmeleri kontrol ederek yönlendirdi. Sanatçı, siyasetçi ve birçok meslek grubu içerisinde olan kişilerle toplantılar yaptı. AB, Avrupa Komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yerde görevli şahıslarla görüşmeler yaparak Gezi ile ilgili kamuoyu oluşturulması içim çalışmalar düzenledi. Bu amaçla sergi, panel düzenleyerek, film ve video gibi materyaller ürettikleri kaydedildi.





SPONSOR CHP’Lİ BELEDİYE

Can Dündar’ın 30 Ocak 2014 tarihinde Bakırköy Belediye Başkanlığı’na ait bir telefona gönderdiği mesajda, “Şu Gezi belgeselini soracaktım. Bitiriyoruz. Hala ilgileniyor musunuz, başka sponsor arayalım mı? Bir haber verirsen sevinirim selam” dediği de tespit edildi. Bu arada Can Dündar’ın Fazıl Say’la yaptığı telefon görüşmesi de dinlemeye takıldı. 8 Aralık 2013’teki görüşmede Dündar’ın Say’a, ‘Bir cesaret gösterisine hazırlanıyoruz. Pazartesinden itibaren. Senin müzik, bütün ekibi ateşledi. Bakalım ne gelir başımıza. Ama coşku dorukta’ ifadeleri kullanıldı. Aynı gün saat 13.01’de Dündar’ın gönderdiği bir mesajda ise, ‘Seçime kadar gaza basılır. Sonra duruma göre b, c, d planı.” Saat 13.19’da gönderilen bir başka mesajda ise ‘3 büyük şehri AKP hariç birinin kazanması lazım. Kaba matematik’, 13.47’de gönderilen mesajda ise, ‘Bir İstanbul bile yeter’ ifadesi yer aldı.

REKLAM