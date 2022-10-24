'Gezi'ye bin selam' gönderen Ekrem İmamoğlu tutuklular için özgürlük istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gezi Parkı davası tutukları için özgürlük istedi.

GEZİ TUTUKLULARI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Paylaşımına "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Çalışma arkadaşım Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz." notunu düşen İmamoğlu, çektiği videoda ise şu ifadeleri kullandı:

"Gezi tutsaklarına özgürlük. Aslında bunu şu anda bizim Türkiye'mizde 2022 yılında 21'inci yüzyılın göbeğinde söylemek çok üzücü, utanç verici. Tayfun Kahraman kardeşim ve onunla birlikte şu anda ne yazık ki tutsak halde hapiste olan bütün kardeşlerimi, tüm arkadaşlarımı bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları konusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizde adaletin en üst seviyede sağlandığı günler bu tür hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak. Umutla önümüzdeki 2023'teki değişime bakıyorum. Umarım ülkemizdeki yargıçlar, savcılar önlerine geldiğinde bu konunun ne kadar adaletsiz bir dosya olduğunu, ne kadar adaletsiz bir yargılama olduğunu göreceklerdir. Ben tüm arkadaşlarıma sevgili Tayfun kardeşime bir an önce özgürlük diyorum. "

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Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak.



Çalışma arkadaşım @tayfun_kahraman ve tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz.



#GeziyeBinSelam pic.twitter.com/F7FO89pFdk — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2022

"İKİ BİSİKLET KIRILDI DİYE CANLI YAYIN DÜZENLİYORDUNUZ"

Gezi tutukluları için özgürlük isteyen İmamoğlu'na Esenler Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İlyas Duras'dan tepki geldi. İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Duras şu ifadeleri kullandı:

"46 kamu binası 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi.

326 iş yeri ve 201 araç tahrip edildi.

80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı.

Çıkmış Gezi Parkına selam gönderiyor.

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2 bisiklet kırıldı diye canlı yayın düzenliyordunuz."