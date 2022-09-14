Gündem Gezmeye gidiyorum diye evden çıkan yaşlı adamın 4 gün sonra cesedine ulaşıldı
MERSİN

'Gezmeye gidiyorum' diye evden çıkan yaşlı adamın 4 gün sonra cesedine ulaşıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mustafa Öksüz'ün (53) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Gezmeye gidiyorum diye evden çıkan yaşlı adamın 4 gün sonra cesedine ulaşıldı
Mustafa Öksüz

Tarsus'a bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'taki evinden 4 gün önce 'Gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan 2 çocuk babası Mustafa Öksüz, geri dönmedi.

Cesedi sulama kanalında bulundu

Öksüz'ün ailesi, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Öksüz'ün bugün öğleden sonra Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sulama kanalında cesedi bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Mustafa Öksüz’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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