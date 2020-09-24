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GİRESUN

Giresun haberleri: Selin vurduğu Dereli’de hayat normale döndü: Yıkımlarda sona gelindi

Selin vurduğu Dereli’de hayat normale döndü: Yıkımlarda sona gelindi

Giresun’da yaşanan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

Haber Merkezi DHA
Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.
Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu. Park halindeki araçlar ise sele kapılarak, sürüklendi.

Selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Birçok binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.

Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor
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Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor
Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde faaliyete başlamak için çaba sarf ediyor. İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi.


Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altında arama yaparak, dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışıyor.

Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, çamur, taş ve topraktan temizlendi. Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binalara yönelik iş makineleriyle sürdürülen yıkım çalışmalarında da sona gelindi. İlçede özellikle dere yatağında risk tespiti yapılan binaların yıkımı tamamlandı.

Giresun’da yaşanan sel böyle geldi
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Giresun’da yaşanan sel böyle geldi
Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.


Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

Yol kenarındaki bazı dükkanlarda onarım çalışmalarında son rötuşlar yapılırken, esnaf da genel olarak iş yerlerini açıp, hizmet vermeye başladı. Selin izlerinin silindiği ilçede hayat normale dönerken, ekipler, yıkım sonrası hafriyat kaldırma çalışmalarını da sürdürüyor.

Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

Hayat normale dönerken yıkımlarda da sona gelindi.

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