Gündem Giresunda cenaze kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor
GİRESUN

Giresun'da cenaze kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor

İstanbul’da hayatını kaybeden 87 yaşındaki kadının cenazesi memleketi Giresun’daki kar nedeniyle 3 gündür defnedilemiyor.

Haber Merkezi İHA
Kar nedeniyle cenaze defnedilemiyor.
Kar nedeniyle cenaze defnedilemiyor.

Doğu Karadeniz’de etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Cumartesi günü İstanbul’da vefat eden 87 yaşındaki Rukiye Güdük’ün cenazesi 3 gündür memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde toprağa verilmeyi bekliyor.

  • İlçedeki Altınlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve İstanbul’da ikamet eden Rukiye Güdük, Cumartesi sabahı İstanbul’da hayatını kaybetti. Aynı günün gece saatlerinde memleketi Giresun’a getirilen Güdük’ün cenazesi kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü toprağa verilemedi.

87 yaşındaki Rukiye Güdük.

İlçeye bağlı yaklaşık 2 kilometre mesafede Altınlı Merkez Camii yanında aile kabristanlığında toprağa verilmesi düşünülen ve kabri hazırlanan Rukiye Güdük, Altınlı Mahallesi sahil kesiminde evinin bahçesinde Eynesil Belediyesine ait cenaze nakil aracında bekletiliyor. Rukiye Güdük’ün cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Yollar kar nedeniyle kapalı olduğundan cenazeler defnedilemiyor.

Öte yanda, Rukiye Güdük’ün damadı Hüseyin Güdük, yaptığı açıklamada, "Cenazeyi Cumartesi akşam getirdik ama kar nedeniyle defnedemedik. Belediyemiz ile görüştük yarın yolu açacaklarını söylediler. İnşallah yarın öğleden sonra cenazemizi kaldıracağız" dedi.

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