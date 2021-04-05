Gündem Giresunda debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti
GİRESUN

Giresun'da, debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti - Giresun haber

Giresun'da debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Giresunda, debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti - Giresun haber
Ekipler kurtarma çalışması başlatmıştı.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Aksu Deresinin öğleden sonra debisinin yükseldiğini söyledi.

Bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçinin suya kapıldığını ifade eden Çetin, "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.
AA
Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Çetin, diğer işçinin cesedine ulaşıldığını aktararak, "Üzülerek söylüyorum ki diğer işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Şu anda dere kenarında ekiplerce çıkarılma çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.
AA
Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını söyledi.

Özdemir, işçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini ifade ederek, "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik" ifadesini kullandı.

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