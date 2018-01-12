Gizlice silah sokup ördek ve kuşları katlettiler

Bir ihbarı değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'na baskın yapıldı.

Yapılan baskından avlanmakta olan 5 kişi yakalandı. Şahısların çantalarında ve üzerlerinde arama yapan ekipler 5 adet ördek ile birlikte çeşitli cinslerde 22 adet kanatlı ele geçirildi.

Yasak bölgede kaçak av yapan 5 kişi haklarında yasal işlem yapılmak üzere jandarmaya teslim edilirken, şahıslara da 28 bin 600 lira ceza kesildi.

Bölgede denetimlerin gece gündüz devam ettiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ve avcılık yapan kişileri doğaya saygılı olmaya çağırdı.

Jandarma tarafından silahları ile birlikte gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Konya'da 'far avı' yapan kaçak avcılara ceza kesildi

Dağ keçisi avına 16 bin lira ceza