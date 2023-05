Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı

Şırnak, Mardin ve Batman’daki kışlaklardan sürülerini çıkartan göçerlerin Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı gibi illerdeki yüksek rakımlı yaylalara doğru yaklaşık 1 ay sürecek zorlu yolculukları başladı. Çadırlarını, eşyalarını eşeklere yükleyen göçerler, sürülerini de önlerine alarak her türlü hava şartlarına rağmen günlerce kimi zaman karayollarında kimi zaman da dağ bayır demeden yürüyen göçerler ulaşacakları yaylalarda yazı geçirecek, sonbaharda yeniden kışlaklara dönecekler. Günler süren zorlu yolculuğu anlatan göçerlerden Adnan Ok, yolda hava muhalefetinin yanı sıra bazen tarla sahipleri bazen yollardan geçerken sürücülerle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Nusaybin’deki kışlaklardan çıkarak Erzurum’un yüksek yaylalarına doğru yol aldıklarını belirten Ok, “Nusaybin’den geliyoruz, Batman üzerinden Erzurum’a gidiyoruz. Yolculuk çok zorlu geçiyor. Bazen hayvanlar ekinlere zarar verebiliyor millet bize tepki gösteriyor. Bazen köylüler hayvanlarımızı dinlendirmeye de izin vermiyorlar” dedi. Batman’dan Muş üzerinden Erzurum’a ulaşacaklarını vurgulayan Ok, “Batman’a oradan da Muş’a gideceğiz. Hiçbir güzelliği yok bu işin ama her türlü zorluğu vardır.