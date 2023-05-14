Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı

Şırnak, Mardin ve Batman’daki kışlaklardan sürülerini çıkartan göçerlerin Erzurum, Bitlis, Muş, Ağrı gibi illerdeki yüksek rakımlı yaylalara doğru yaklaşık 1 ay sürecek zorlu yolculukları başladı. Çadırlarını, eşyalarını eşeklere yükleyen göçerler, sürülerini de önlerine alarak her türlü hava şartlarına rağmen günlerce kimi zaman karayollarında kimi zaman da dağ bayır demeden yürüyen göçerler ulaşacakları yaylalarda yazı geçirecek, sonbaharda yeniden kışlaklara dönecekler. Günler süren zorlu yolculuğu anlatan göçerlerden Adnan Ok, yolda hava muhalefetinin yanı sıra bazen tarla sahipleri bazen yollardan geçerken sürücülerle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

BİR AY BOYUNCA YOL GİDECEKLER

Nusaybin’deki kışlaklardan çıkarak Erzurum’un yüksek yaylalarına doğru yol aldıklarını belirten Ok, “Nusaybin’den geliyoruz, Batman üzerinden Erzurum’a gidiyoruz. Yolculuk çok zorlu geçiyor. Bazen hayvanlar ekinlere zarar verebiliyor millet bize tepki gösteriyor. Bazen köylüler hayvanlarımızı dinlendirmeye de izin vermiyorlar” dedi. Batman’dan Muş üzerinden Erzurum’a ulaşacaklarını vurgulayan Ok, “Batman’a oradan da Muş’a gideceğiz. Hiçbir güzelliği yok bu işin ama her türlü zorluğu vardır.

Yolda yağmur yağıyor, hayvanlar gece gündüz durmuyor yol gidiyoruz” dedi.

SICAK HAVA ZARAR VERİYOR

Göçerlerden Abdullah Küçük ise, Nusaybin’den yola çıktıklarını Batman, Muş üzerinden Erzurum’a ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bir ay sonra Erzurum’a ulaşacaklarını anlatan Küçük, “Havalar ısınmaya başladı. Sıcak hava hayvanlarımıza zarar verdiği için hayvanlar boğuluyor o yüzden de havalar ısınmaya başlayınca yüksek serin yaylalara gidiyoruz. Zorlu yolculuğumuz bir ay sürecek” diye konuştu. Göçerlerden Kemal Özer de zorlukları olsa da mesleğini sevdiğini söyledi.











