Gündem Samsun merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu iki şüpheli Bursada yakalandı
SAMSUN

Samsun merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu iki şüpheli Bursa'da yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonda zanlıların banka hesaplarında yüklü miktarda para transferi yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 198 bin lira ile banka dekontları ve dijital materyal ele geçirildi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afgan uyruklu iki şüpheli yakalandı
Arşiv.

Yapılan operasyon kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tarım ekonomisi alanında doktora yapan Afgan Zafaruddin D'nin (27) bankalar üzerinden yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Para transferlerinin Afganistan'dan Türkiye'ye göçmen kaçakçılığı veya başka bir kayıt dışı faaliyetle ilgili olduğunu değerlendiren polis, zanlının 2016-2022 yıllarındaki banka hesap hareketlerini inceledi.

İnceleme sonucu şüphelinin, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem yapılan birçok kişiyle para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Bursa'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Zafaruddin D. ve onunla hareket ettiği belirlenen Afgan Sayed Ismaeıl F. (32) gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen Iğdır'dan ülkelerine gönderildi
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Iğdır ve farklı illerde güvenlik güçlerince yakalanıp, işlemlerinin ardından Iğdır Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilen Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, otobüslere bindirilerek Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Göçmenler, Afganistan Ariana Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.
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