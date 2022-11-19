Gündem Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine olumsuz hava engeli
ÇANAKKALE

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

Çanakkale'de Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.

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Haber Merkezi DHA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine olumsuz hava engeli
Feribot seferleri aksadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
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Şiddetli lodosun etkisiyle, özellikle yurdun batısında yazdan kalma bir hava var.
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Yarın havanın daha da ılık olması bekleniyor.
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KUVVETLİ SAĞANAK GELİYORMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmaranın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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BEŞ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMULodos İstanbul ve İzmirde çok kuvvetli, Bursadaysa daha sert esiyor.
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Ankarada hava 20 dereceleri gördü.
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İstanbulda hava bulutlu, 22 derece.
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İzmir hafif yağmurlu 23, Antalyada kısa süre yağmur var sıcaklıksa 25 derece.
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İşte yurt genelindeki 5 günlük hava durumu...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, hafta sonu lodosun etkisiyle sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkıyor. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Bursa'daki şiddetli rüzgar olumsuzluk yaratabilir. Ayrıca 5 bölgemizin de kuvvetli sağanağın etkisi altında olacağı tahmin ediliyor. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Boğaz'ı çift yönlü kapattı: Arızalanan dev gemi için harekete geçildi
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Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı.
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Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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“Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.
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Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı. Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.
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Boğaz'ı çift yönlü kapattı: Arızalanan dev gemi için harekete geçildi
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı.

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Peru'da itfaiye aracına çarpan uçağın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Peru'nun başkenti Lima'da yolcu uçağının, piste aniden giriş yapan itfaiye aracına çarpma anının yen görüntüleri ortaya çıktı. Yerel kaynaklar itfaiye aracındaki iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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