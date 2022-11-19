Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYORMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmaranın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.