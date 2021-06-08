​Gölbaşı’nda kurban hazırlıkları tam gaz

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Tulumtaş Mağarası ile Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından projelerin eksiksiz tamamlanması için gerekli talimatları veren Başkan Ramazan Şimşek, “1992 yılında Çevre Otoyolu inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağaramızı turizme kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara’mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın açılışı için geri sayım başladı. Mağarada; ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak kafeterya ve sine vizyon salonunun yanı sıra tuvalet, bilet gişesi ve mescit de bulunacak” dedi.

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MODERN KESİM ALANI HİZMETTE