​Gölbaşı’nda kurban hazırlıkları tam gaz

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Tulumtaş Mağarası ile Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından projelerin eksiksiz tamamlanması için gerekli talimatları veren Başkan Ramazan Şimşek, “1992 yılında Çevre Otoyolu inşaatı sırasında dinamit patlaması sonucu gün yüzüne çıkan Tulumtaş Mağaramızı turizme kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan, sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaramız adeta görenleri büyülüyor. Mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Ankara’mızı turizm cenneti yapma yolundaki adımlarımızdan olan Tulumtaş Mağaramızın açılışı için geri sayım başladı. Mağarada; ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak kafeterya ve sine vizyon salonunun yanı sıra tuvalet, bilet gişesi ve mescit de bulunacak” dedi.
MODERN KESİM ALANI HİZMETTE
- Geçtiğimiz yıl Oğulbey Mahallesi’nde hayata geçirdikleri Kurban Satış ve Kesim alanı ile Ankara’nın en modern tesisini vatandaşların hizmetine sunduklarına dikkat çeken Başkan Ramazan Şimşek “Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde yeniden tasarlandı. Salgın sürecini de dikkate alarak hijyenik kuralların ön planda olduğu bir alan oluşturduk. 100 kurban çadırı konumlandırdığımız alan, 100 bin metrekare üzerine kuruldu. Otomatik kesim sistemi ile helal kesim sağlanırken vatandaşlarımızın da ibadetlerini usule ve hijyene uygun ortamda kesmelerine zemin hazırladık. Alanda, günde 240 kesim yapılabiliyor. Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak” ifadelerini kulandı.