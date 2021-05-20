​Göletlerde temizlik ve bakım zamanı

Battalgazi’de gerçekleştirdiği çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Battalgazi Belediyesi, periyodik olarak yaptığı gölet temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin her ay periyodik olarak gerçekleştirdiği gölet temizlik çalışmaları kapsamında Orduzu Kaldırım mahallesinde bulunan Kaldırım Göleti alanında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması sonrası Kaldırım Göleti temiz bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinleri yapılan hizmet ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

TEMİZLİK PERİYODİK OLARAK SÜRECEK