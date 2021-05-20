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MALATYA

Göletlerde temizlik ve bakım zamanı

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Kaldırım Mahallesi’nde bulunan Kaldırım Göleti alanında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun kullandığı alan çalışma ile daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Göletlerde temizlik ve bakım zamanı
Gelincik ve Orduzu Pınarbaşı göletlerinde de temizlik çalışmalarının startını veren ekiplerin bu çalışmaları, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.

Battalgazi’de gerçekleştirdiği çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Battalgazi Belediyesi, periyodik olarak yaptığı gölet temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin her ay periyodik olarak gerçekleştirdiği gölet temizlik çalışmaları kapsamında Orduzu Kaldırım mahallesinde bulunan Kaldırım Göleti alanında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışması sonrası Kaldırım Göleti temiz bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinleri yapılan hizmet ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

TEMİZLİK PERİYODİK OLARAK SÜRECEK

  • Temizlik çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki göletlerde bakım ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Temizlik işleri ekiplerimiz, vatandaşların yaz aylarında yoğun şekilde kullandığı göletleri daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız periyodik olarak sürecektir. Yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
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