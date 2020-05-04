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Gündem Gölette balık tutan 3 kişiye 32 bin 683 TL ceza
BOLU

Gölette balık tutan 3 kişiye 32 bin 683 TL ceza

Gölette balık tutan 3 kişiye 32 bin 683 TL ceza

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle yasa dışı avcılık yapan 3 kişiye toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.
Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde usulsüz yöntemlerle yasa dışı balık avlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.

3 bin 133 TL olmak üzere toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı

Düzce'den Bolu'ya geldiği tespit edilen 3 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan göl, dere, baraj gibi alanlarda yapılan her türlü balığın, her türlü yöntemle avlanması faaliyetlerinin pandemi süresince bir dahaki emre kadar durdurulması kararına muhalefet etmekten 9 bin 450 TL, Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 15 bin TL, Dönem Dışı Avlanmak suçundan 5 bin 100 TL ve Karayolları ve Trafik Kanununa Muhalefet suçundan 3 bin 133 TL olmak üzere toplam 32 bin 683 TL para cezası uygulandı.

Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri ayrıca, 1 adet şişme bot, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan 200 kilogram sazan balığı ve 2 bin metre balık ağına el koydu.

Ekipler, gölette şişme botla balık avlayan 3 kişiyi yakaladı.

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