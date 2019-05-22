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ANKARA

Ankara haberleri: Ünlü oyuncuyu dolandıran vize dolandırıcılarına baskın

Google'a günlük 20 bin lira ödemişler: Ünlü oyuncuyu da dolandırmışlar

Tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı belirlendi. Şebekenin binlerce kişiyi dolandırdığı ve aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu ortaya çıktı. Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu da belirlendi.

Haber Merkezi AA
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon

Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

VİZE DOLANDIRICILARI

Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.

  • İnternet arama motorlarında "vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi" gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla bir çok kişisel bilgilerini paylaşarak "hizmet ücreti" adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi.

AA
Vize dolandırıcılarına şafak baskını.

GOOGLE'A GÜNLÜK 20 BİN LİRA ÖDEME

Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.

Ayrıca şebeke üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden "0850"li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

Tespiti yapılan IP adresleri, iş yerleri ve ödemelerin yapıldığı hesap numaralarının izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylarca süren teknik takip sonucu şebeke üyeleri ile aralarında çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirledi.

AA
Vize dolandırıcılarına şafak baskını.

AYLIK GELİRİ 1 MİLYON 200 BİN LİRA

  • Şebeke üyelerinin deşifre olmamak için dönemsel olarak kurdukları şirketleri birbirlerine devrettikleri belirlenirken, aralarındaki irtibatın hiç kopmadığı ve kullandıkları internet siteleri, telefon numaraları, banka hesapları, e-posta servisleri ve yazışma içeriklerinin birbiriyle aynı olduğu dikkati çekti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren teknik takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu tespit edildi.

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DOLANDIRDIKLARI KİŞİLER İÇİN "KERİZ" İFADESİNİ KULLANDILAR

Kullanılan paravan şirketlerin isimleri, internet siteleri ve adlarına kayıtlı VoIP hatlarının (internet üzerinden ses iletimi sağlayan teknoloji) listesini çıkaran polis, teknik takip sırasında şebeke üyelerinin ağına düşürdüğü kişiler için "keriz" ifadesini kullandığını kayıtlara geçti.

AA
Vize dolandırıcılarına şafak baskını.

OYUNCU ASILTÜRKMEN DE ŞEBEKENİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞTÜ

  • Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.

Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti.

  • Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, "Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım." ifadesini kullanmıştı.

AA
Vize dolandırıcılarına şafak baskını.

ŞAFAK VAKTİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BASKIN

Şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarıldığı soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı İrfan Nuri Akdeniz operasyon için düğmeye bastı.

Savcı Akdeniz'in koordinesinde yürütülen operasyonda Ankara merkezli 8 ilde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti baskın düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi göz altına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyallere el konuldu.

Google'a günlük 20 bin lira ödemişler: Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş
FOTOĞRAF 16
Title
Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Title
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı.
Title
Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.
Title
İnternet arama motorlarında vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla bir çok kişisel bilgilerini paylaşarak hizmet ücreti adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi.
Title
Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.
Title
Ayrıca şebeke üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden 0850li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
Title
Tespiti yapılan IP adresleri, iş yerleri ve ödemelerin yapıldığı hesap numaralarının izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylarca süren teknik takip sonucu şebeke üyeleri ile aralarında çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirledi.
Title
Şebeke üyelerinin deşifre olmamak için dönemsel olarak kurdukları şirketleri birbirlerine devrettikleri belirlenirken, aralarındaki irtibatın hiç kopmadığı ve kullandıkları internet siteleri, telefon numaraları, banka hesapları, e-posta servisleri ve yazışma içeriklerinin birbiriyle aynı olduğu dikkati çekti.
Title
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren teknik takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu tespit edildi.
Title
Kullanılan paravan şirketlerin isimleri, internet siteleri ve adlarına kayıtlı VoIP hatlarının (internet üzerinden ses iletimi sağlayan teknoloji) listesini çıkaran polis, teknik takip sırasında şebeke üyelerinin ağına düşürdüğü kişiler için keriz ifadesini kullandığını kayıtlara geçti.
Title
Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.
Title
Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.
Title
Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım. ifadesini kullanmıştı.
Title
Şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarıldığı soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı İrfan Nuri Akdeniz operasyon için düğmeye bastı.
Title
Savcı Akdeniz'in koordinesinde yürütülen operasyonda Ankara merkezli 8 ilde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi göz altına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyallere el konuldu.
Title
Akasya Asıltürkmen
Google'a günlük 20 bin lira ödemişler: Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş
Tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı belirlendi. Şebekenin binlerce kişiyi dolandırdığı ve aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu ortaya çıktı. Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu da belirlendi.


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