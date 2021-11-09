Görenler şaşkınlık yaşadı: İzmir’de su yüzeyi yeşil örtüyle kaplandı

İzmir İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu Lagünü’nde görülen deniz marullarının alanı genişlerken, suyun yüzeyi adeta yeşil örtüyle kaplandı.

YEMYEŞİL OLDU



İzmir’de genellikle Bostanlı sahilinde meydana gelen aşırı alg çoğalması, geçen günlerde İnciraltı mevkiinde de görülmüştü. Deniz marulu olarak da bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü yemyeşil oldu, vatandaşlar deniz marullarının yoğunluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

SU GÖRÜNMEZ HALDE



Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulunu ilk kez gördüğünü belirten Keziban Gülen isimli vatandaş, “Ne olduğunu bilmiyorum. Önceden bu görüntü yoktu. Sudaki canlılar için yararlı yoksa zararlı mı diye kaygı yaşıyoruz. Su üzerindeki yeşillik son zamanlarda iyice arttı. Neredeyse su görünmez halde” dedi.

REKLAM

DOĞADAKİ DENGELER BOZULUYOR

Ayşen Gülen ise “Daha önce de bu görüntüyle karşılaştım ama bu kadar yoğun değildi. Suyun üzerindeki hayvanlar rahatsız görünmüyor ama yine de bu durumun canlılara zararlı olabileceğini düşünüyorum. Doğadaki dengelerin bu denli bozulmaya başlaması hayra alamet görünmüyor. Deniz marulu oluşumu olumlu bir şey değildir diye tahmin ediyorum” diye konuştu. Bazı vatandaşlar ise deniz marullarının geçen seneye göre daha az olduğunu söyledi. Ender Kodan isimli vatandaş, “Bu görüntünün deniz yosunu olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak gelişen, insan katkısı ile olmayan bir şey olabilir. Ben 2 yıldır buradan geçiyorum. Geçen sene daha yoğundu. Bu yıl ise seyrekleşmeye başladığını gözlemledim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 44 Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın noktalar, \"deniz marulu\" adı verilen yeşil renkli deniz yosunlarıyla kaplandı.<br><br> Körfezin kuzeyinde kalan Mavişehir semtindeki balıkçı barınağı yakınındaki kıyılarda başlayan deniz marulu oluşumu, Bostanlı İskele yönüne doğru kıyı boyunca ilerledi. Deniz marulları nedeniyle suyun kıyıya yakın kısmı yeşile büründü. Bostanlı'nın karşı kıyısında kalan İnciraltı'ndaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz marulları görülmeye başlandı. Flamingo, ördek, ak balıkçıl, sakarmeke, martı gibi kuşları konuk eden lagünde suyun üzerinin önemli bir kısmı deniz marullarıyla örtüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bostanlı sahilindeki deniz marullarının toplanması için çalışma yürütüyor. \"Sayı ve yayıldığı bölge olarak bir artış var\"<br><br>İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, bir alg türü olan deniz marullarının çevresel ve beslenme şartlarının uygun olması halinde aşırı çoğalabildiklerini söyledi. Deniz marullarının sudaki fosfor, azot gibi maddelerden beslendiğini kaydeden Tanrıkul, \"Sularda, özellikle körfezlerde azot ve fosforun artmasının nedeni ise yüzde 90 ihtimalle evsel atığa bağlı kirliliktir. Evsel atıklar dereler ya da kanalla denize ulaşıyor. Sudaki değerleri kritik noktalara geldiği zaman alglerin üremesinde iyi bir besleyici ortam oluşturuyorlar.\" diye konuştu.<br><br> Besin açısından zengin, akıntının olmadığı, su sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu, sığ bölgelerde çoğalmanın kolay olduğunu ifade eden Tanrıkul, bu marulların denizdeki bitkisel faunayı baskıladığını ve bundan faydalanamayan balıkları olumsuz etkilediğini anlattı.<br><br> Deniz marullarının kısa ömürlü canlılar olduğunu dile getiren Tanrıkul, \"Şartların değişmesiyle ölüyorlar. Asıl problem öldükten sonra ortaya çıkıyor. Çürümesiyle beraber suda daha kötü bir kimyasal kirlilik meydana getiriyor. Kıyılarda kirli bir görüntü oluşuyor. Çürümesiyle beraber bir hidrojen sülfür havaya karışıyor, bu da insanları rahatsız edecek bir kokuşma ortamı oluşturuyor.\" ifadelerini kullandı.<br><br> Tanrıkul, deniz marullarının sudan çıkarılarak imha edilmesi gerektiğini belirterek, üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın ise daha önemli olduğunu vurguladı.<br><br> Bu şartların ortadan kaldırılmasının kısa sürede mümkün olmadığını aktaran Tanrıkul, \"Kirleticilerin engellenmesi, azaltılması veya durdurulması gerekir. Bunlar da çevre sağlığı, yerel yönetimlerle ilgili konular.\" dedi. İzmir Körfezi'ndeki deniz marullarına değinen Tanrıkul, \"Deniz marullarının görüldüğü ortamları körfezde yıllardan beri görmekteyiz. Ama bir artış var, sayı ve yayıldığı bölge olarak bir artış var. Genelde Bostanlı ve Mavişehir açıklarında görülmekte. Evsel atığın suya karışma ihtimali çok fazla, ayrıca bu bölgeler sığ sular. Burada daha iyi bir üreme ortamı oluşturuyor. Tam karşımızda Balçova taraflarındaki sığ sular, marulun üremesini aktive ediyor.\" diye konuştu. \"Arkasından maalesef müsilaj gelecek\"<br><br>Deniz marullarının her geçen gün sığ sular ve kıyılarda artacağına inandığını kaydeden Tanrıkul, deniz marullarını \"müsilajın öncüsü\" olarak adlandırdı. Tanrıkul, her ikisinin de suyun kimyasal niteliklerinin bozulmasına veya dengesinin değişmesine bağlı olarak şekillenen doğa olayları olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:<br><br>\"Akıntının olmaması, evsel atığın artması, azot, fosfat, nitrat seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak böyle canlılar üremeye devam edecek. Arttıkça bu daha ciddi oranda hissedilecek. Eğer deniz marulu üremeye başladıysa akabinde, gelecek yıllarda müsilajın da İzmir Körfezi'nde oluşması için herhangi bir engel kalmayacak. İzmir Körfezi içinde görülme ihtimali artacak. Müsilaj deniz marulundan daha sıkıntılı bir problem, çevreye daha fazla etkisi var. Ancak deniz marulunun görülmesi demek önceden bir uyarı demek gibi bir şey oluyor. Deniz marulunun üremesi yavaşlarsa veya ortam düzeltilebilirse özellikle kirlilik açısından müsilajın görülme ihtimali olmayacaktır. Eğer su kirliliğine engel olamıyorsak mutlaka arkasından değişik çevresel felaketler gelecek. Bugün deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek.\" Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Kirlilikten beslenen deniz marulu, İzmir Körfezi'nde yayılıyor Yeşile büründü: Kirlilikten beslenen deniz marulu İzmir Körfezi'nde yayılıyor İzmir Körfezinde sudaki kirliliğe bağlı azot ve fosfor miktarının artmasıyla aşırı çoğalan deniz marulları, körfezin kuzey kıyısının yanı sıra güneyde de çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan lagünü yeşile bürüdü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul "Eğer su kirliliğine engel olamıyorsak mutlaka arkasından değişik çevresel felaketleri gelecek. Bugün deniz marulunu engelleyemezsek, çözüm bulamazsak arkasından da maalesef müsilaj gelecek" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 Halk arasında \"deniz marulu\" olarak da bilinen deniz yosunları, ekim ayında birçok noktada gözlemlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu dönemde yosunların toplanması için çalışma yürüttü. Temizliğin ardından körfezde alg çoğalması yeniden ortaya çıktı. Deniz yosunu, Bostanlı semtinde kıyıya yakın noktaları yeşile bürüdü.<br><br> İç körfezin güneyinde, İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nde de deniz yosunları yeniden görülmeye başlandı. Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü. Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıktığını söyledi. Deniz yosunlarının evsel, şehirsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal ve hayvansal faaliyetler, liman, kıyı değişimi gibi insan etkileriyle oluşan karasal baskının bir sonucu olduğunu aktaran Taşkın, şunları kaydetti: \"İç körfez gibi ortamlarda özellikle arıtılmadan ya da az arıtımla karasal ortamdan gelen atık sulardaki fosfat ve nitrat gibi besleyici elementler, deniz yosunu gibi yeşil alglerin aşırı çoğalmasını sağlamaktadır. Makroalgler ekolojik isteklerine göre genelde fırsatçı-toleranslı ve hassas türler olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır. Bunlardan fırsatçı-toleranslı olan grup üyeleri kısa ömürlü olup besleyici elementlerin yoğun olduğu bölgelerde aşırı çoğalır. Kendileri için uygun ortamı bulduklarında kısa ömürlü oldukları için yıl içerisinde çoğalırlar.<br><br> Bu fırsatçı türler denizel ortamdan toplansa dahi tekrar hızla çoğalır çünkü besleyici elementler ortamda fazladır. İzmir Körfezi'nin iç kesimlerinde de deniz yosunu gibi fırsatçı türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir.\"<br><br> İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul ise öldüklerinde kötü kokuya neden olan deniz yosunlarının sudan çıkarılıp imha edilmesi gerektiğini ancak bunların üremesine yol açacak şartları ortadan kaldırmanın daha çok önem taşıdığını söyledi.<br><br> Bu konuda yerel yönetimlere büyük iş düştüğünü anlatan Tanrıkul, şunları kaydetti: \"Deniz yosununun üremesine etki eden faktörler ışık, ortamdaki kimyasalların artması ve sıcaklık. Deniz yosunu 15 ile 20 derece arasında üremekte ama sıcaklık 15 derecenin altına düştüğünde yok olmamaktadır. İzmir Körfezi'nde deniz yosununun üremesi, bunu teşvik edecek atıkların çok fazla olduğuna işaret etmekte. Bunlarla sadece temizlik yaparak mücadele mümkün değil. İlk aşamada temizlenmesi gerekiyor tabii. Hatta ilk ortaya çıktığı zaman bunların denizden uzaklaştırılması gerekiyor. Fakat denizde bunun üremesini teşvik eden etkenleri durduramazsak İzmir Körfezi'nde devamlı bu manzarayla karşılaşacağız. Bunun en büyük nedeni İzmir Körfezi'nin biyolojik kirliliği. Bunun da evsel atıklardan, kanalizasyondan geldiği kanaatindeyim. Bu nedenle görev daha çok belediyelere düşüyor. İzmir Körfezi'nin biyolojik olarak kirlenmesine engel olmamız gerekiyor. Atık suların körfeze boşaltılmaması, alınan atık suların işleme tesislerinde sadece mekanik değil biyolojik arıtmaya da tabi tutulması gerekiyor. Aksi takdirde deniz yosunu daha da artar ve bir zaman sonra bunu toplayamaz hale gelebiliriz.\" İzmir Körfezi'nde şaşkına çeviren görüntü: Deniz marulu her yeri istila etti Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen, geçen ay İzmir Körfezi'nin bir bölümünde ortaya çıkan deniz yosunu (ulva), temizlik çalışmalarının ardından yeniden yayılarak sahil kesimini yeşile bürüdü. Prof. Dr. Ergün Taşkın, "İzmir Körfezi'nin iç kesiminde de deniz yosunu gibi fırsatçı türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir" dedi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder