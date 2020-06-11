Görüntüler büyük tepki çekmişti: Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede
İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen bir klip sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Batu Belen olduğu tespit edilen videodaki şahsın, ilginç kıyafetle Osmanlı dönemi mezarların üzerinden yürüdüğü görüldü. Büyük tepki çeken görüntünün ardından Belen hakkında Cimer'e şikâyet yağdı.
Ardından 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.