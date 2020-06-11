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Görüntüler büyük tepki çekmişti: Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekenler adliyede

İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Osmanlı döneminden kalma mezarlıkta çekilen klip infiale enden olmuştu.
Osmanlı döneminden kalma mezarlıkta çekilen klip infiale enden olmuştu.

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen bir klip sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Batu Belen olduğu tespit edilen videodaki şahsın, ilginç kıyafetle Osmanlı dönemi mezarların üzerinden yürüdüğü görüldü. Büyük tepki çeken görüntünün ardından Belen hakkında Cimer'e şikâyet yağdı.

Ardından 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarihe tanıklık eden Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı
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Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu'nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi.
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Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor.
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Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.
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Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.
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Tarihe tanıklık eden Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı
Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi'ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi'nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak da kullanıldığını söyledi.

Tarihi mezar taşından duvar yaptı: Tesadüfen fark edildi
GÜNDEM
Tarihi mezar taşından duvar yaptı: Tesadüfen fark edildi

Dini değerleri aşağılamakla suçlanıyorlar


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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