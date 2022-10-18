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Grizuya karşı metan drenajı

Madenlerin havalandırılması, metan gazı yoğunluğunun düşürülüp oksijen miktarının belirli bir seviyenin üzerinde tutulması açısından yaşamsal önem taşıyor. Metan renksiz, kokusuz patlayıcı bir gaz.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Grizuya karşı metan drenajı
​Grizuya karşı metan drenajı.

Madenlerin havalandırılması, metan gazı yoğunluğunun düşürülüp oksijen miktarının belirli bir seviyenin üzerinde tutulması açısından yaşamsal önem taşıyor. Metan renksiz, kokusuz patlayıcı bir gaz. Aslında zehirli olmayan metan, eğer maden havasında oksijen oranını yüzde 12’nin altına düşürecek kadar mevcut ise boğucu özellik gösteriyor. Grizu patlaması ise maden havasında yüzde 4-15 metan bulunduğu durumlarda gerçekleşiyor. Grizu patlamalarını önlemek için kullanılan yöntemlerden birisi de metan drenajı. Bu işlemle, kömür ocaklarında damar ve tabakalardan ocak atmosferi içine nüfuz eden gaz iş yerlerine ulaşmadan bertaraf ediliyor, grizu patlamalarının da önüne geçiliyor. ABD, Rusya, Polonya, Avustralya ve Almanya’daki kömür madenlerinde bu yöntem uygulanıyor. Kömür ocağında biriken metanın drenajı için yüzeyden sondaj yapılıyor. Bu kapsamda ABD’de 70 binin üzerinde kuyu açıldı. Biriken metan bu kuyudan çekilerek enerjiye dönüştürülüyor. Sadece Çin’de ise 2012’nin ilk yarısında 5,1 milyar metreküp metan drenajı yapıldı.

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