Gündem Güler Malatya ve Erzincanda birlikleri denetledi
ERZİNCAN MALATYA

Güler Malatya ve Erzincan'da birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Malatya'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Malatya'da.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Malatya'da.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Malatya'daki birliklerde denetleme ve incelemeler yaptı.

Yeni görevlerine başlayan Orgeneral Güler ile Orgeneral Dündar, 2'nci ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzincan'da.

Erzincan ve Malatya'da denetleme

İlk olarak Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığına giden Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti.

Kentte 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya Valiliğini de ziyaret ederek, Vali Ali Kaban ile görüştü.

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