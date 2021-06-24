Gündem Gümrük Kapısında gerçekleşen operasyonda 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca yakalandı
YEREL GÜNDEM

Gümrük Kapısı'nda gerçekleşen operasyonda 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca yakalandı

Suriye’ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikseri, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi. Arama sonucu 270 adet kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Gümrük Kapısında gerçekleşen operasyonda 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca yakalandı
Yakalanan kurusıkı tabancalar

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye’ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz çalışmasında çimento yüklü iki beton mikseri şüpheli olarak değerlendirildi.

Suriye'ye açılan Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen araçlar, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi.

  • Aramada, araçların çekicilerinin yan dolaplarında bulunan karton kutularda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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