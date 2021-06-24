Gümrük Kapısı'nda gerçekleşen operasyonda 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye’ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz çalışmasında çimento yüklü iki beton mikseri şüpheli olarak değerlendirildi.
Suriye'ye açılan Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen araçlar, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi.
- Aramada, araçların çekicilerinin yan dolaplarında bulunan karton kutularda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.