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POLİTİKA

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

Haber Merkezi DHA
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang. (sağda)
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang. (sağda)

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Y. Jang'ın bugün ülkesinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerlemesi için verdiği emekleri takdirle hatırlayacağız. Tüm Güney Kore halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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