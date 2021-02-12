Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Y. Jang'ın bugün ülkesinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerlemesi için verdiği emekleri takdirle hatırlayacağız. Tüm Güney Kore halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Y. Jang'ın bugün ülkesinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik.



Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerlemesi için verdiği emekleri takdirle hatırlayacağız.



Tüm Güney Kore halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 🇹🇷🇰🇷 pic.twitter.com/OnwRBgjCyZ — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 12, 2021