​Güngören'de kız kardeşini öldürüp intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis

Dünya

Trump'a şarkı vetosu

Dünyaca ünlü müzik grubu Queen, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyalarında "we will rock you" şarkısını kullanması üzere harekete geçti. Gruptan yapılan açıklamada Trump'ın şarkıyı kullanmaması için telif hakkı sürecinin başlatıldığı kaydedildi.