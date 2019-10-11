​Güngören'de kız kardeşini öldürüp intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis

Mahkeme sanığa haksız tahrik indirimi ise uygulamadı. Sanık son sözünde pişman olduğunu söyledi. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık B.T hazır bulundu.

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Söz alan sanık B.T, "Ölen benim ablamdı. 1 buçuk yıldır cezaevindeyim. Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Bu olay bir namus meselesi değil. Ben yargı makamı değilim. Eniştem bana resimler göstermişti. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm" dedi.

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Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık B.T, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "haksız tahrik" indirimi ise uygulanmadı.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Haziran 2018 tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu:

Tozkoparan Mahallesi'nde intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu H.U (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. H.U'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken B.T, 2 Temmuz 2018 tarihinde saat 13.00'de 155 ihbar hattını aradı ve "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dedi. Polisler de ihbar üzerine B.T'yi gözaltına aldı.

B.T ifadesinde, "Ablamın eşi olan O.U bana ablamın başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğraflar gösterdi ve boşanmak istediğini söyledi. Ben de ablamın ikametgahına gittim. Burada ablam ile aramda tartışma çıktı, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. Ablam hareketsiz bir şekilde yere düştü. Kontrol ettiğimde ablamın nefes almadığını anladım, panik yaptım, ne yapacağımı bilemedim. Dışarı çıkıp namaz kıldıktan sonra tekrar eve geldim. İntihar süsü vermek amaçlı doğal gaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra belki ablam kurtulur diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" dedi.

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Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda H.U'nun ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiği tespit edildiğini belirtti. İddianamede B.T'nın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.