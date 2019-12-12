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ANKARA

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu: Balkondan eve giren akrabaları daireye dolan suyu fark etti

Ankara'da, bir süredir haber alınamayan 5 aylık hamile 22 yaşındaki Hatice Ekin ile 3 yaşındaki kızı Zelal Ekin, şüphe üzerine balkondan eve giren yakınları tarafından banyoda ölü bulundu. Anne ve kızının şofbenden sızan doğal gaz sızıntısı sonucu öldüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ankara'da gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 622. Sokak'ta meydana gelen olayda hurdacılık yapan Osman Ekin, eşinden haber alamayarak akrabalarını aradı. Dakikalarca zili çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine 2'inci kattaki daireye balkon kapısından girdi. Dairenin içine dolan suyu fark eden yakınları, banyoya girdiklerinde Hatice Ekin ve kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 aylık hamile anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Apartman önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

DHA
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DOĞAL GAZ SIZINTISI

  • Şofbenden sızan doğal gaz sızıntısı sonucu öldükleri öne sürülen Hatice ve Zelal Ekin'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anne ve kızının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'EN SON SABAH GÖRDÜM'

Ölen kadının arkadaşı Merve Kabal, "Ben sabahtan akşama kadar burada yalnızım. Bana yoldaşlık yapıyordu. Bugün eşi ona ulaşamayınca akrabalarına haber vermiş. Bana sordular, en son sabah gördüğümü söyledim. Yarım saat sonra evlerinden çığlık sesleri duydum. Merak ettim oraya gittim. Kapıyı açmayınca balkondan girmişler. Bende içeri girince ikisi de yerde yatıyordu. Kızı Zelal 3 yaşındaydı, kendisi de hamileydi. Ev tertemizdi, yemeğini de hazırlamıştı. Kızıyla birlikte banyoya girmişlerdi büyük ihtimal" dedi.

DHA
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DHA
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DHA
Hamile anne ile kızının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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