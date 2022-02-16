Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Kar beklenen iller şöyle:

Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

18 Şubat Cuma günü için hava durumu tahmin haritası.