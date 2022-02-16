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ERZURUM

Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor! İl il hava durumu
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Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hâkim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.

  • Kar beklenen iller şöyle:
  • Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri.

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18 Şubat Cuma günü için hava durumu tahmin haritası.
18 Şubat Cuma günü için hava durumu tahmin haritası.

19 Şubat Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.
19 Şubat Cumartesi günü için hava durumu tahmin haritası.

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