Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hain saldırıyı organize eden terörist kıskıvrak yakalandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ADANA

Adana'da çevik kuvvet polisini pusuya çeken terörist 3 yıl sonra yakalandı

Hain saldırıyı organize eden terörist kıskıvrak yakalandı

Adana'da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 23 yıl 3 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadelenin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Haber Merkezi IHA
PKK'lı terörist Faruk Dursun
PKK'lı terörist Faruk Dursun

6 Kasım 2016 tarihinde Adana'da Yüreğir’e bağlı Başak Mahallesi’nde bölücü terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP’li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip Çukurova Caddesi’ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler, ara sokaklara kaçtı.

'SADDAM' LAKAPLI TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

Karanlık bir sokaktan açılan ve sonradan ‘Saddam’ lakaplı Sedat Şimşek’in kullandığı ortaya çıkan silahtan çıkan 2 mermi, gösteriye müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yeli’nin vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Yeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit düştü. Olayla ilgili olarak da Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından 1 Mart 2019’da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın bir diğer organizatörü Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık da beraat etti.

ÖZEL EKİP ŞEHİDİ PUSUYA ÇEKEN HAİNİ KISKIVRAK YAKALADI

Söz konusu olayda polisi pusuya çeken grubu yöneten ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan ve polis tarafından her yerde aranan Faruk Dursun’un firarı ise 3 yıl sürdü. 23 yıl 3 ay hapse mahkum edilen ve hakkında ‘tutuklama kararı’ bulunan Dursun, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel ekip’ tarafından 3 ay süren çalışmaların ardından saklandığı yerde yakalandı.

REKLAM

Sarıçam’a bağlı Suluca Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanan ve olay anında polise molotofkokteyli attığı da tespit edilen Dursun, cezaevine konuldu.

Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
KKTCde kriz: Partilerle görüşecek

KKTC'de kriz:
Partilerle görüşecek

Hükümetin istifası 9 Mayıs'ta sunulmuştu.
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

Yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi.
Çok sayıda iptal var

Çok sayıda iptal var

​23 Haziran'da doluluk oranı yüzde 50'ye düşecek.
Ronaldo'ya yakışmadı

Ronaldo'ya yakışmadı

​Cengiz parladığı maçta tepki çeken hareket.
Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

​Tanesini 2 bin TL'den satıyor, taleplere yetişemiyor.

105'inci Ramazan

105'inci Ramazan

Bir asırlık Zeynep Nine'nin oruç mutluluğu.

Hızla geriliyor

Hızla geriliyor

​Yıllık bazda 12.8 milyar dolar azalma var.
Öldürebilir

Öldürebilir

Uzmanlar, filizlenen patatesteki tehlikeyi anlattı.
Genlerine<br> özel koruma

Genlerine
özel koruma

Son 5 yılda toplam 565 köpeğin satışı yapıldı.
Cumhuriyet<br>tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet
tarihinin en büyüğü

​Enerji savaşının yaşandığı bölgeye özel gemi gitti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​12 milyon emeklinin hesaplarına yatırılacak.
Özür diledi

Özür diledi

Olay adam ​Diagne'den 'penaltı' özrü geldi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​​Türkiye'nin ilk deniz füzesi: 200 kilometre gidiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.