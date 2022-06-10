Gündem Hakkari Valiliğinden HDPnin provokasyonuna karşı önlem Giriş çıkışlar üç gün yasaklandı
HAKKÂRİ

Hakkari Valiliğinden HDP'nin provokasyonuna karşı önlem: Giriş çıkışlar üç gün yasaklandı

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine gündem oluşmak için provokasyon yapmaya çalışan, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozma şüphesi bulunan kişilerin 3 gün kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hakkari Valiliğinden HDPnin provokasyonuna karşı önlem: Giriş çıkışlar üç gün yasaklandı
Hakkari Valiliği (Arşiv)

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar ve terörle mücadeleye yönelik atılan etkili adımlar karşısında terör örgütünün "sokağa çıkılması ve yasadışı eylem yapılması" yönünde çağrı ve sözde talimatlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İstihbari çalışmalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine gündem ve sözde özgürlüğü için kamuoyu oluşturma, sözde tecride dikkati çekmek amacıyla bir dizi eylem planlandığı ve Türkiye genelinde çeşitli yasa dışı faaliyetler yapılacağının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, yasa dışı grupların provokasyon yaparak bu eylemleri tırmandırmayı amaçladığının saptandığı aktarıldı.

12 Haziran'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde sözde "Öcalan'a Özgürlük" adı altında yasa dışı yürüyüş yapılacağı ve kentten de yoğun katılım planlandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden, ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını 10 Haziran 2022 saat 00.01'den 12 Haziran 2022 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır."

HDP'den yeni provokasyon: Terörist başı Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'da yürüyüş düzenleyecekler
GÜNDEM
HDP'den yeni provokasyon: Terörist başı Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'da yürüyüş düzenleyecekler
Aralarında İstanbul da var

Aralarında İstanbul da var

​Meteorolojiden yedi kente sağanak uyarısı.
Her tarafında mıknatıs yapışıyor

Her tarafında mıknatıs yapışıyor

Tarlada buldu şaşkına döndü: İncelenmesini istiyor.
Mustafa Cambaza vefa

Mustafa Cambaz'a vefa

​​Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor.

​Talepler 15-22 Haziran'da toplanacak.

Hazine ​Bakanı Nebati'den Türk Lirası mesajı

Üç ülke sözleşme bekliyor.

Süper Kupa maçının yeri belli oldu

Süper Kupa maçının yeri belli oldu

Trabzonspor-Sivasspor maçının yeri ve zamanı açıklandı.

Türkiye'nin en uzun nehri.

Görüntüleri 100 milyondan fazla izlendi.

​Et işleme tesisinde skandal görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.