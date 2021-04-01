Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan: Greyder operatörü, son anda kurtuldu

Dünya

Bıden 2.3 trilyon dolarlık altyapı planını açıkladı

ABD’nin altyapısını yenileyecek 2.3 trilyon dolarlık 8 yıllık planını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden planın sadece sorunlara geçici çözüm getirmeyecek ve İkinci Dünya Savaşından bu yana gerçekleşmiş en yüksek iş kapasitesi oluşturacak bir yatırım olduğunu söyledi.