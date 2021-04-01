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Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan: Greyder operatörü, son anda kurtuldu - Hakkari haber

Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan: Greyder operatörü, son anda kurtuldu

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Hakkari-Yüksekova yolunda heyelan: Greyder operatörü, son anda kurtuldu - Hakkari haber
Hakkari-Yüksekova yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Köprü mevkisinde yola, saat 05.30 sıralarında, heyelanla birlikte kaya parçaları düştü.

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
DHA
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Hakkari-Yüksekova yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi.

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
DHA
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkisi, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Yağdıran, "Gece yarısından bu yana burada yola inen kaya parçalarını temizliyordum. Kıl payı ölümden kurtuldum. Vermiş sadakam vardı. Kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle çalışmalara tam olarak başlayamıyoruz" dedi.

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