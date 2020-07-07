Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: Hakkari'de bir terörist böyle teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari Aktütün’de PKK’lı bir teröristin, komandolara teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristin üst aramasında bir adet el bombası, bir adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.

OYNAT 00:00 PKK'da çözülme son hız devam ediyor: Hakkari'de bir terörist kahraman Mehmetçiklere böyle teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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"Devletin şefkatli kollarına hoş geldin"

Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" dedikleri anlaşıldı.

Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.





Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor.



Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bIqoWVilfl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020