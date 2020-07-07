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Gündem Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Hakkaride bir terörist böyle teslim oldu
HAKKÂRİ

Hakkari'de bir terörist, güvenlik güçlerine böyle teslim oldu

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: Hakkari'de bir terörist böyle teslim oldu

Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin üst aramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası çıktı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bakanlık, teröristin teslim olma görüntüsünü yayımladı.
Bakanlık, teröristin teslim olma görüntüsünü yayımladı.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari Aktütün’de PKK’lı bir teröristin, komandolara teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristin üst aramasında bir adet el bombası, bir adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.

"Devletin şefkatli kollarına hoş geldin"

Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" dedikleri anlaşıldı.

Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.


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