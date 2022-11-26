Gündem Hakkaride lapa lapa kar yağışı
HAKKÂRİ

Hakkari'de lapa lapa kar yağışı

Hakkari kent merkezinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Lapa lapa etkili olan kar, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi geçti.

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Haber Merkezi İHA
Hakkaride lapa lapa kar yağışı! Hakkari hava durumu
Lapa lapa etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yerini sis ve yağmurlu havaya bıraktı.

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmaranın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolunun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Vanın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresunun ve Artvinin kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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​Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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Sarı kodlu uyarı yapılan illerAdıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman, Şırnak.
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Sarı kodlu uyarı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:​İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12 derece​Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece
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İzmir: Parçalı bulutlu 15 derece​Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 derece​
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Antalya: Parçalı bulutlu 20 dereceAdana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19 dereceKonya: Parçalı bulutlu 9 derece
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​Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 dereceTrabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 17 derece
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Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5 dereceDiyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10 derece
Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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