Hakkari'de lapa lapa kar yağışı

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Vanın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresunun ve Artvinin kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.