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HAKKÂRİ

Hakkari'deki PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'deki PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Teröristlere yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi.
Teröristlere yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede ilçenin Kavaklı köyü kırsalında askerlerce arama tarama faaliyeti yürütüldü.

  • Aramalarda 2 G-3 piyade tüfeği, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, tamburalı bomba atar, 4 tamburalı bomba atar mühimmatı, 4 el bombası, tüfeklere ait şarjörler, 3 örgütsel kıyafet, 2 kol saati ve maket bıçağı ele geçirildi.

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