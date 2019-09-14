Hakkari'den Diyarbakır'daki annelere destek yürüyüşü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için STK’lar tarafından Hakkari'de de, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingi düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'PKK şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.

DHA



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Şehir Stadyumu'ndan Hastane Caddesi'ne, buradan da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.

DHA



Yürüyüşe 1995 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman da katıldı. Babası adına bir kütüphane açan ve kendisi de İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Adıyaman, terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, "Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım" dedi.

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AA Bingöl’de vatandaşlar, ‘Teröre lanet kardeşliğe davet’ sloganı altında terörü lanetlemek için bir araya geldi.

İHA Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde ‘teröre lanet’ yürüyüşü düzenledi.