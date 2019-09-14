Gündem Hakkariden Diyarbakırdaki annelere destek yürüyüşü
HAKKÂRİ

Hakkari'den Diyarbakır'daki annelere destek yürüyüşü

Hakkari'de sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek verildi.

Haber Merkezi DHA
Annelere destek yürüyüşü.
Annelere destek yürüyüşü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için STK’lar tarafından Hakkari'de de, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingi düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'PKK şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.

DHA


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Şehir Stadyumu'ndan Hastane Caddesi'ne, buradan da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.

DHA


Yürüyüşe 1995 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman da katıldı. Babası adına bir kütüphane açan ve kendisi de İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Adıyaman, terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, "Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım" dedi.

REKLAM

AA
Bingöl’de vatandaşlar, ‘Teröre lanet kardeşliğe davet’ sloganı altında terörü lanetlemek için bir araya geldi.

İHA
Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde ‘teröre lanet’ yürüyüşü düzenledi.

İHA
Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde ‘teröre lanet’ yürüyüşü düzenledi.
KOBİlere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındakiHurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.
Kardeşi de<br>emniyet imamı çıktı

Kardeşi de
emniyet imamı çıktı

​ByLock'a 20 binden fazla giriş yaptığı tespit edildi.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.