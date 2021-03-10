​Hakurk ve Kandil’e hava harekatı: 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla ilgili bilgi verdi.
- Operasyonların artan şiddet ve tempoda süreceğini kaydeden Akar, “Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık. PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” dedi.
Akar’ın Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile görüşmesinde FETÖ ile ortak mücadele ve askeri işbirliği konuları ele alındı.