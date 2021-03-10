​Hakurk ve Kandil’e hava harekatı: 25 terörist öldürüldü Hakurk ve Kandil’e hava harekatı: 25 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakurk ve Kandil’e yönelik hava harekatında, biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Akar, “Terör örgütü PKK’nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı” dedi.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 02:02 Yeni Şafak