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Halk otobüsünde dehşet anları: Sürücü ve yolcu birbirine girdi

Çorum'da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücünün yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralandığı kavga ve kaza anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Kavga sırasında otobüste olan yolcular büyük panik yaşadı.
Kavga sırasında otobüste olan yolcular büyük panik yaşadı.

Bahçelievler mahallesinde dün meydana gelen olayda, halk otobüsüne jetonu olmadığı halde binen yolcu A.Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı. Sürücü ve yolcu arasındaki tartışma, otobüs hareket halindeyken kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarpıp, durdu.

Halk otobüsünde yolcunun şoföre saldırdığı an kameraya yansıdı
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Halk otobüsünde yolcunun şoföre saldırdığı an kameraya yansıdı
Çorum'da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücünün yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile yaralandığı kavga ve kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüyü yumrukladı

Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü İlhan Aybul, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aybul'un şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DHA
Yaralanan otobüs şoförü tedavi altına alındı

OLAY ANINI ANLATTI

Sürücü İlhan Aybul, "Otobüse binen yolcu 'jetonum yok' dedi. Daha sonra, 'çocuklar jetonunu getiriyor' dedi. Gelen giden olmadı, ben yine de söylemedim. 'Arkadaki kadına neden bağırdın' diyerek, yanıma geldi.

DHA
Birbirine giren ikiliyi ayırmak için yolcular araya girdi.

Bir anda vurmaya başladı

Ne bağırması dedikten sonra, kapıyı açtım inmesi için ama inmedi. Bana vurmaya başladı. Otobüs seyir halindeydi ve içinde yolcular vardı. Otobüs direğe çarparak durabildi. O esnada otobüste 40 kişi vardı. Ne olduğunu dahi anlamadım" dedi.

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