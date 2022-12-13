Gündem Ham petrol yüklü gemiler kısmi olarak İstanbul Boğazındaki geçişine devam ediyor
İSTANBUL

Ham petrol yüklü gemiler kısmi olarak İstanbul Boğazı'ndaki geçişine devam ediyor

Ham petrol yüklü gemiler, İstanbul Boğazı’ndan kısmi olarak geçmeye devam ediyor. Ukrayna ve Rusya Limanlarından hareket eden ham petrol yüklü gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ham petrol yüklü gemiler kısmi olarak İstanbul Boğazındaki geçişine devam ediyor
İstanbul Boğazı’ndaki geçişleri sırasında, Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı’nın çıkışına kadar kılavuz kaptanlar eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz yönünden Türk boğazlarını geçmek isteyen 24 ham petrol tankerinden 8’inin, P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubunu sunarak İstanbul Boğazı’ndan geçtiğini bildirmişti.

İHA

Tazminat ve Sorumluluk" sigortasına dair teyit mektubu sunan biri Rusya’dan, diğeri Ukrayna’dan gelen ve ham petrol yüklü olan 2 gemi daha bugün İstanbul Boğazı’ndan geçti.

İHA

Ham petrol yüklü gemilere İstanbul Boğazı’ndaki geçişleri sırasında, Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı’nın çıkışına kadar kılavuz kaptanlar eşlik etti. Aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler de olası bir tehlikeye karşı gemilerde bulundu.

İHA

Bir kılavuz kaptanın hareket halindeki dev gemiden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün botuna geçtiği anlar ise havadan görüntülendi.


İHA

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan kalkan ve ham petrol taşıyan Europe 1 isimli gemisi Piraeus’a giderken, Ukrayna’nın Reni Limanı’ndan hareket eden ve petrol taşıyan Atlantis Andaman isimli gemisi de Mersin Limanı’na gidiyor.

Çöp evde kan donduran ifade: Bazılarını gömdüm bazılarını torbaya koydum

Çöp evde kan donduran ifade: Bazılarını gömdüm bazılarını torbaya koydum
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Bu ayın sonuna kadar neticelendireceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması.

​Küçük çocuğa istismar iddiası: Kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmaz.

'Bereketli topraklar olduğunu biliyorduk.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Bir fidan 60 kilo ürün verdi

Bir fidan 60 kilo ürün verdi

Mersin'de deneme amaçlı yetiştirildi.

​Tutuksuz sanıklar hakkında H.K.G'nin avukatı tutuklama talep etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.