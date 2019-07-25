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Hamile kediyi pitbulla atıp parçalatmışlardı: Çocukların sözleri şaşkına çevirdi - Adana haber

Hamile kediyi pitbulla atıp parçalatmışlardı: Çocukların sözleri şaşkına çevirdi

Adana'da yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye getirildi. Çocuklardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter" demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Şüpheli, çocuklar adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çocuklar adliyeye sevk edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Birbirlerini suçladıkları öne sürülen çocuklar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

  • Çocuklardan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter" demesi dikkat çekti.

Şüpheli, çocuklar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlılardan H.P'nin kardeşi 11 yaşındaki B.P'nin ise bilgisine başvurulduğu ve daha sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Olay

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Gebe kediyi pitbull cinsi köpeğe parçalatan çocuklar adliyede
OYNAT 00:39
Gebe kediyi pitbull cinsi köpeğe parçalatan çocuklar adliyede
Adana'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan 4 çocuk polis adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne getirilen çocuklar gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz ' dedi.


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