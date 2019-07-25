Hamile kediyi pitbulla atıp parçalatmışlardı: Çocukların sözleri şaşkına çevirdi

Ekonomi

Turizmde her şey dahil esnaf hariç

Bu yıl rekora koşan Türkiye turizminde artan ziyaretçi sayısı sektörün yüzünü güldürürken, ‘her şey dahil sistem’ esnafı kara kara düşündürüyor. Antalya’da uygulamayı ve turisti şehir merkezinde fazla gezdirmeyen acenteleri eleştiren dükkan sahipleri, yüksek sezonda bile satışların düşük kalmasından şikayetçi.