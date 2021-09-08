Gündem Hapisteki PKKlılara finansal destek sağlayan 16 kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ

Hapisteki PKK'lılara finansal destek sağlayan 16 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 16'sı, 8 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Hapisteki PKKlılara finansal destek sağlayan 16 kişi gözaltına alındı
PKK hükümlülerine finansal destek sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına finansal destek sağlandığını belirledi.

16 ZANLI GÖZALTINDA

Ekipler, tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, 5'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

11'İ SERBEST BIRAKILDI 5 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlılardan 11'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da PKK operasyonu: Korsan gösteri hazırlığı yapıyorlardı
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Terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt talimatıyla mahallelerde ve sosyal medyada propaganda yaptığı, kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra kente döndüğü ve 15 Ağustos'ta örgüt adına korsan gösteri hazırlığında bulunduğu öne sürülen 29 kişiyi tespit etti.
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Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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TEM ve Özel Harekat timleri, evlere demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi.
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Polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da PKK operasyonu: Korsan gösteri hazırlığı yapıyorlardı
Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlara özel harekat polisleri de katılırken, kapıları koçbaşıyla kırılan evlere giren ekipler geniş çaplı arama yaptı.
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