Hapisteki PKK'lılara finansal destek sağlayan 16 kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren olay: Küçük çocuk pencerenin dışındaki mermere oturdu

Başakşehir, Kayaşehir'de pencerenin dışındaki mermere oturan küçük çocuk yürekleri ağza getirdi.



Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları telefon kamerası ile kaydeden kadın derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.