Harem Otogarı'nda polislere hakaret ve küfür etmişti: Şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Polisleri ısırıp, büfeyi dağıttı

İstanbul Üsküdar'da 184 promil alkollü olduğu öğrenilen bir kadın şahıs adeta ortalığı birbirine kattı. Bir büfenin reyonlarını dağıtan şahıs, olay yerine gelen polislere de art arda küfürler etti, bir polisi sağ karın bölgesinden, başka bir polisi de el ve karın bölgesinden ısırarak yaraladı. Şahıs ayrıca polis memurlarının kendisini taciz ettiğini de iddia etti. Şahıs, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.