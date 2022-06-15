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İSTANBUL

Hastane otoparkında korkunç olay: Cesedi bir hafta sonra bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Hastane otoparkında korkunç olay: Cesedi bir hafta sonra bulundu
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında şüpheli ölüm.

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı.

  • Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

Kenti karıştıran cinayet: Cesedi kuyuda aranan gençlerle ilgili önemli gelişme, son mesaj ortaya çıktı
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Acıpayam'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yaptı.
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Ekipler, Yalçın ve Akköse'nin evden çıkıp, bindikleri otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde ormanda buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlanıldı.
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Alanda inceleme yapan ekipler, ikilinin en son birlikte görüldüğü Mustafa A.'yı gözaltına aldı.
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HASAN İLE İSMAİL'İ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ<br><br>Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iki gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği belirtildi. Mustafa A.'nın, Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle cezaevine girdiği belirlendi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ayrıca olaya karıştığı ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.
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SU KUYUSU BOŞALTILDI, ARAMA BAŞLATILDI<br><br>Şüphelilerden birinin, kayıp gençlerin Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçaları ile doldurulduğunu belirledi.
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25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Dün kuyunun boşaltılması için çalışma başlatıldı. Önce kepçe ile kuyunun etrafı kazılmaya başlandı. Havanın kararması ile kuyunun etrafı dev spot ışıklarıyla aydınlatıldı. Kazı çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü ancak bir sonuç alınamadı.
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Kuyudaki arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
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Öte yandan kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesi kız arkadaşını aradığı ortaya çıktı. Kız arkadaşının polise verdiği ifadesinde, \"Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı\" dediği belirtildi.
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Kenti karıştıran cinayet: Cesedi kuyuda aranan gençlerle ilgili önemli gelişme, son mesaj ortaya çıktı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış bulunan İsmail Yalçın (19) ile Hasan Akköse'yi (17) kuyuda arama çalışmaları 2'nci gününe girdi. Bu arada Hasan Akköse'nin kayboldukları günün gecesinde kız arkadaşını arayıp, "Hasan cep telefonundan gizlice beni arayıp, 'Mustafa A.'nın ismini verdi. Ardından 'Eyvah' diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı" dediği ortaya çıktı.

Muğla'da kan donduran cinayet: Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
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Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.
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Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.<br><br>
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Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.<br><br>
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Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Muğla'da kan donduran cinayet: Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.


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