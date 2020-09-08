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Gündem 140 kiloluk adam evinde ölü bulundu Cesedi vinçle çıkartıldı
HATAY

Hatay Haberleri: 140 kiloluk adam evinde ölü bulundu: Cesedi vinçle çıkartıldı

140 kiloluk adam evinde ölü bulundu: Cesedi vinçle çıkartıldı

Hatay'da yaklaşık 140 kiloluk şahıs evinde ölü bulundu. Yalnız yaşayan adamın cesedi vinç yardımıyla çıkartıldı.

Haber Merkezi İHA
Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı.
Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı.

Barıştepe Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ (55) adlı şahsın evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı.

Şahsın yaşadığı evin kapısını açarak içeri giren ekipler, Ahmet Altındağ’ın ilk bulgulara göre yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğunu saptadı.

Evinde ölü bulunan adamın cesedi vinçle çıkartıldı.

Evinde ölü olarak bulunan ve fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ahmet Altındağ’ın cesedi mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.
Cenaze aracına konulan şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kilosu yüzünden sevdiği kızla evlenemedi, 6 ayda 212 kilo verdi
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Akın Türkoğlu evlenmek istediği kız kendisiyle ilgilenmeyince her gün 25 kilometre yürüyerek 212 kilo verdi ve 84 kiloya düştü.
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Alaplı’da yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren aşırı yemek yeme isteğinden dolayı kilo almaya başladı. Son 15 yılda hızla kilo alan Türkoğlu, 296 kiloya kadar çıktı.
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Türkoğlu, evlenmeye karar verdiği 8 yıllık kız arkadaşını ailesinden istedi. Genç kızın ailesi ise Türkoğlu'nun fazla kiloları nedeniyle, bu evliliğe onay vermedi.Kiloları nedeniyle güçlükle yürüyen Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi.
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6 ay önce her gün 25 kilometre yürüyerek sadece çorba ve su ile beslenmeye başlayan Türkoğlu, hızla kilo vermeye başladı.6 ayın sonunda da 212 kilo vererek, 84 kiloya düşmeyi başardı.
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Akın Türkoğlu, kilo vermek için 6 aydır her yere yürüyerek gittiğini anlatarak, '7 yaşımda aşırı yemek yemeye başladım. Kendimi durduramıyordum. 15 yılda 212 kilo alarak, 296 kiloya kadar çıktım. Kilolarımdan dolayı sokağa çıkamıyordum' dedi.
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Sekiz yıldır sevdiği kızla evlenmek isteyince kızın ailesinin onu istemediğini belirten Akın Türkoğlu 'Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler. Çok hırs yapmıştım. Mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdim. Her gün dağ-bayır 25 kilometre yol yürüdüm' şeklinde konuştu.
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Diyetisyene gitmeyerek ve yalnızca yarım kase çorba içerek diyet yaptığını vurgulayan Türkoğlu, 296 kilo başladığı diyetten 84 kiloya düştüğünü vurguladı.
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Kız arkadaşından ayrıldığını söyleyen Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Sevdiğim kızın ailesi beni istemeyince, mezuniyet törenine gitmedim. Ama takım elbise giymeye başladım. Sağlığım çok iyi, kilo vermekten dolayı çok mutluyum.
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Türkoğlu başladığı diyete ve yürüyüşe kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek kilo vermek isteyenlere bol bol yürüyüş ve su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.
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Son olarak sevdiği kızdan ayrıldığını fakat takım elbise giymeye başladığını söyleyen Türkoğlu sözlerine şöyle son verdi: İnşallah ileride beni isteyen ve seven biriyle karşılaşırım. Ben şu an hayatımdan çok mutluyum.
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Kilosu yüzünden sevdiği kızla evlenemedi, 6 ayda 212 kilo verdi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği Akın Türkoğlu (22), 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü.

Azmin zaferi: 11 ayda 60 kilo verdi 'Artık elektrikli otomobil gibi sessiz çalışıyorum' dedi
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