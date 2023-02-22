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Hatay Valiliği'nin konteyner kaldırdığı iddiasına CHP'li başkandan cevap: İş birliğimiz sorunsuz devam ediyor

Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bazı CHP'liler Bodrum Belediyesi'nin İskenderun'da kurduğu konteynerlerin Hatay Valiliği tarafından kaldırıldığını öne sürdü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konteynerlerin kaldırıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaparak bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve Hatay Valiliği ile iş birliğinin sorunsuz devam ettiğini söyledi.

14:47 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay'da konteyner kurulumu tüm hızıyla devam ediyor.

Hatay'da konteyner kurulumu tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım ulaştırıldı.

Hatay Valiliği'nin yardımlara engel olduğunu iddia ettiler

Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'a da afetzedelerin yaralarını sarmak için pek çok kentten destek gitti. İskenderun'da bulunan bazı CHP'liler, geçtiğimiz gün Bodrum Belediyesi tarafından kurulan konteynerlerin Hatay Valiliği tarafından kaldırıldığını öne sürdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, valiliğin konteynerları kaldırmaya çalıştığı ancak buna partililerin engel olduğu iddia edildi.

Bodrum Belediye Başkanı açıkladı: Bu iddia gerçek dışı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konteynerların kaldırıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aras, Hatay Valiliği ile iş birliğinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Aras, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar.. Bu akşam sosyal medyada yayınlanan bu iddia tamamen gerçek dışıdır. İddia edilenin aksine, Hatay Valiliği ile ilk günden itibaren devam eden işbirliğimiz, sorunsuz olarak sürmektedir. Malatya'dan sevgiler, selamlar.."




#Hatay Valiliği
#Bodrum Belediyesi
#İskenderun
#CHP
#Ahmet Aras
8 dakika önce
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Hatay Valiliği'nin konteyner kaldırdığı iddiasına CHP'li başkandan cevap: İş birliğimiz sorunsuz devam ediyor
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