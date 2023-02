Hatay Valiliği'nin konteyner kaldırdığı iddiasına CHP'li başkandan cevap: İş birliğimiz sorunsuz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Erdoğan, deprem bölgesinde devletin olmadığını iddia eden muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Her ne kadar muhalefet 'devlet yok iktidar yok' diyorlarsa da gören gözü kör kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren askeri polisiyle jandarmasıyla herkes 11 ilde yerini almıştır. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" dedi.