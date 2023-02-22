Hatay Valiliği'nin konteyner kaldırdığı iddiasına CHP'li başkandan cevap: İş birliğimiz sorunsuz devam ediyor

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Hatay'da konteyner kurulumu tüm hızıyla devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım ulaştırıldı.
Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'a da afetzedelerin yaralarını sarmak için pek çok kentten destek gitti. İskenderun'da bulunan bazı CHP'liler, geçtiğimiz gün Bodrum Belediyesi tarafından kurulan konteynerlerin Hatay Valiliği tarafından kaldırıldığını öne sürdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, valiliğin konteynerları kaldırmaya çalıştığı ancak buna partililerin engel olduğu iddia edildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konteynerların kaldırıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aras, Hatay Valiliği ile iş birliğinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Aras, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: