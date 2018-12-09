Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı: Evleri istila etti

Hayat

Haluk Levent'ten 'paraları götürüyorsun' yazan kullanıcıya cevap: Bugün bırakırım

Tv8'deki programa konuk olan Haluk Levent, bir sosyal medya kullanıcısnın "AHBAP derneği üzerinden paraları götürüyor" tweetine, "Bugün bırakmaya hazırım. Ben müzisyenim. Konserler veriyorum ve paramı kazanıyorum. Konserlerim yıllardan beri dolar taşar. Para da kazanırım. Benim AHBAP’ın ya da başka bir derneğin parasına ihtiyacım yok" diye yanıt verdi.