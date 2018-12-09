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HATAY

Hatay haber: 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı: Evleri istila etti

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 mahallede görülen ve evlere giren kırkayağa benzeyen böcek, bölgede yaşayanları tedirgin etti. Vatandaşlar, 10 günden beri bu böceklerin evleri istila ettiğini, ilaçlama yapmalarına rağmen çoğaldıklarını söyledi.

DHA
Vatandaşlar, kırkayağa benzeyen böceklerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Vatandaşlar, kırkayağa benzeyen böceklerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 2 mahallede görülen ve evlere giren kırkayağa benzeyen böcek, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

İlçeye bağlı Demrek ve Toplu mahallelerinde 10 gün önce ortaya çıkan kırkayağa benzeyen böcek, her geçen gün çoğalarak evlere girmeye başladı. Mahalle sakinleri tedirgin oldukları böceğe karşı ilaçlama yaptı, ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

Evleri istila eden böcek, kırkayağa benziyor.

10 gün önce ortaya çıktılar

  • Yetkililerden yardım beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı, "Mahallemizde genelde yaşlı insanlar yaşıyor. 10 günden beri mahallemizi böcekler istila etti. İlaçlama yapıyoruz ama hayvanlar her geçen gün çoğalıyor" dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gittiği, yapılan incelemenin ardından böceğin türünün belirlenip, gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

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