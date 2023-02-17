Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi yıkıldı 

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Alaybeyli köyünde Antakya Haçlı Prensliği'nin önemli kalelerinden Darb-ı Sak Kalesi ve içerisinde bulunan Bayezid-i Bestami Türbesi depremde büyük zarar gördü. Türbenin zarar gördüğünü duyanlar Türkiye'nin dört bir yanından türbeyi ziyarete geldi.

09:47 . 17/02/2023 Cuma
DHA
Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi

Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Alaybeyli köyündeki Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ne de zarar verdi. Tarihi Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı.


Dağ eteğine inşa edilen kalenin yıkılmasıyla molozlar ve dağdan hareket eden devasa kayalar ise Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesinin girişini kapattı. Türbe kısmen yıkılmış ve girişleri kapanmış olmasına rağmen vatandaşların içeriye girip ziyaret ettikleri görüldü. 


"Ciğerimiz yanıyor"

Dua etmeye gelenlerden Ahmet Menter,
"Değişik zamanlarda gelirdim. Bayezid-i Bestami önemli birisi. Allah'ın dostlarından birisi. Ciğerimiz yanıyor. Ne yapacağız? İçimiz yanıyor. Ne diyebiliriz. Diyecek çok söz ama hangi birini söyleyelim? Her şey gitmiş. Allah gücünü gösteriyor. Bu depreme kimin gücü yeter. Buraya en son geldiğimde, 'gelen yaşlılar için buraya çay koyalım' diye plan yapmıştık ama ne oldu şimdi"
dedi. 
#Hatay
#Darb-ı Sak Kalesi
#Bayezid-i Bistami Türbesi
2 saat önce
default-profile-img
Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi yıkıldı 
Danıştay saldırısının bir numaralı faili Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti
Deprem esnasında dışarı savrulan cep telefonu dört kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı
Mehmetçikten depremde annesini kaybeden Ayşegül’e doğum günü sürprizi
Bakan Akar: Afet bölgesindeki 10 bin 900 Mehmetçiğe sıla izni verdik
Bakan Özer duyurdu: Deprem bölgesinden tayin talebinde bulacak öğretmenler için süreç başlıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.