Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi yıkıldı 

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Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Alaybeyli köyündeki Darb-ı Sak Kalesi ile buradaki Bayezid-i Bistami Türbesi'ne de zarar verdi. Tarihi Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı.
Dağ eteğine inşa edilen kalenin yıkılmasıyla molozlar ve dağdan hareket eden devasa kayalar ise Bayezid-i Bistami Hazretleri Türbesinin girişini kapattı. Türbe kısmen yıkılmış ve girişleri kapanmış olmasına rağmen vatandaşların içeriye girip ziyaret ettikleri görüldü.