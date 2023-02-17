Hatay'da Darb-ı Sak Kalesi ve Bayezid-i Bistami Türbesi yıkıldı 

"Değişik zamanlarda gelirdim. Bayezid-i Bestami önemli birisi. Allah'ın dostlarından birisi. Ciğerimiz yanıyor. Ne yapacağız? İçimiz yanıyor. Ne diyebiliriz. Diyecek çok söz ama hangi birini söyleyelim? Her şey gitmiş. Allah gücünü gösteriyor. Bu depreme kimin gücü yeter. Buraya en son geldiğimde, 'gelen yaşlılar için buraya çay koyalım' diye plan yapmıştık ama ne oldu şimdi"