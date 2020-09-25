Hatay'da ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Gündem

Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?

Eylül ayının son haftasında hava durumunda ani değişiklikler yaşanıyor. Sıcaklık 23 dereceye kadar düşerken, bazı bölgelerde yağış görülüyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre; başkentte hafta sonu da yağışlar bazı bölgeleri etkilemeye devam edecek. Peki Ankara'da hava durumu nasıl?