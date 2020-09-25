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HATAY

Hatay'da ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Hatay'da ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Ormanlık alanları yakan şahıs dün yakalanmıştı.
Ormanlık alanları yakan şahıs dün yakalanmıştı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.

Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.

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