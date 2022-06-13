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İSTANBUL

Havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Adım adım izledi

İstanbul'da havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık yaşandı. Uçaktan inen gazetecileri takibe alan hırsız, Taksim servisine bindi. Boş çantayı gazeteci Şafak Güven'in çantasının yanına koydu. İlk durakta ise Güven'in çantasını alarak kayıplara karıştı.

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Haber Merkezi DHA
Havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Adım adım izledi
Havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık.

Olay, cumartezi günü saat 12.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Taksim'e giden servis otobüsünde yaşandı. Bir iş için İzmir'e giden Gazeteci Şafak Güven, meslektaşlarıyla birlikte uçakla havalimanına indi. Taksim'e gelen havalimanı servis aracına binen Güven'i takibe alan bir kişi elinde bulunan çantayı bagaj bırakıyormuş gibi Güven'in çantasının yanına bıraktı.


BOŞ ÇANTAYI BIRAKTI, DOLU ÇANTAYI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI


Otobüs Kavacık'a geldiği anda harekete geçen hırsız, yolcuların inişini bekledi. Önce Güven ve arkadaşlarını kontrol ettikten sonra, kendi çantasını alıyormuş gibi hareket ederek içerisinde fotoğraf makinası ve objektiflerin bulunduğu çantayı alarak otobüsten indi.
ŞAFAK GÜVEN YAŞANANLARI ANLATTI


Yaşadıklarını anlatan Güven, "Ben Taksim yönüne doğru gidecektim ve orada bir servis aracına bindik. Servis aracının ilk durağı Kavacık'tı. Otobüsün şoförü anons yaptı 'Kavacık' diye. Herkes ayaklandı ve eşyalarını alarak indi. Benim ineceğim yerde Levent'ti evime yakın. Ayağa kalktım başımın üzerindeki rafa bir baktım çanta yok. Çantanın içerisinde de benim yıllarca kullandığım fotoğraf makinalarım, objektiflerim, lenslerim her şeyim onun içinde. Kaptan yardımcı oldu. Dediler ki merkeze gidelim size görüntüleri verelim. Polise giderseniz size yardımcı olsunlar" dedi.
"BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"


Çantayı almak için hamle yaptığında, göremeyince çok şaşırdığını dile getiren Güven, "Başımdan adeta kaynar sular döküldü. Çünkü her şeyimiz ona bağlı. Bilmeyenler vardır ama o ekipmanlar bizim her şeyimiz. Ekmek teknemiz. Araba fiyatında şeyler. Çok zor alıyoruz bunları. Belki insan ömrü hayatında bir kez alabiliyor böyle şeyleri. Ne yapacağımı düşündüm o sırada. Kimseye kızamadım. Sonra görüntüleri izleyince bunun bir takip olduğunu anladım. Direkt çantaya endeksli olarak geliyor. Bizim arkamızda oturmak için bir mücadele veriyor otobüsün içinde. Boş yer kovalıyor ve yol boyunca sürekli bizi izliyor" diye konuştu.
"TÜRK FİLMLERİNDEKİ GİBİ ÇANTALAR KARIŞTI SANDIM"


Hırsızın bıraktığı çantayı görüntüleri izledikten sonra fark ettiğini belirten Güven, "Bir tane boş, alelade siyah bir çanta. İlk aldığımda şunu düşündüm aslında. Türk filmlerinde olur ya, çantalar karıştı, terminalde diye. Ama benim çantamla onun çantasının karışma ihtimali yok. O 10 gram falandı, benim çantam 22 kilo ağırlığında. Aldım içini bir açtım, kapkaranlık hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
"MAKİNAM GELSİN BAŞKA BEKLENTİM YOK"


Gerekli başvuruları yaptığını dile getiren Güven, "Süreç devam ediyor. Birkaç gün sürebileceğini söylediler bana. Merakla bekliyorum. Bu olay çözülsün, benim bir beklentim yok. Benim cihazım gelsin, makinam gelsin, ben işime devam edebileyim. Çünkü bir şekilde tekneyi yürütmem lazım, evime bakmam lazım. Bu işler bugün bitmeyecek yarın da bitmeyecek. Ne kadar azaltılabilirse, ne kadar bu işin önüne geçilebilirse herkes için daha hayırlısı olur. Daha iyisi olur" şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI


Yaşanan hırsızlık olayı, servis otobüsünün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarına giren görüntülerde, Güven'in otobüse binişi, hırsızın Güven'i takip etmesi ve çantasının yanına çantasını bıraktığı anlar yer aldı. Havalimanından Kavacık'a kadar gelirken, hırsızın Güven ve arkadaşlarını kontrol etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

300 metrede 80 kilogram çöp: 'Deniz bizim gönderdiğimiz plastikleri kusuyor'
FOTOĞRAF 14
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Doğu Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe yol açıyor. Çoğu plastiklerden oluşan çöpler, dalgalarla sahile taşınıyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ve Deniz Elçileri Topluluğu üyeleri, Sarayköy plajında 300 metrelik kıyı şeridinde, 1 saatte yüzde 90'ı plastiklerden oluşan 80 kilogram çöp topladı.
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RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ekip lideri, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, \"Günlük hayatta kullandığımız her türlü plastik çeşitli yollarla denize ulaşıyor. Öğrencilerimizle 300 metrelik kıyı şeridi boyunca 80 kilogram çöp topladık, yüzde 90'ını plastikler oluşturuyor. Bunların içerisinde plastik şişeler ve yiyecek ambalajları çok önemli bir yer tutuyor...
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Birkaç gün sonra özellikle bir fırtına sonrası bu kıyı şeridine geldiğimizde bu miktar ya da daha fazla plastik bulmamız oldukça olası. Çünkü deniz bizim ona gönderdiğimiz plastikleri kusuyor, plajda sonlanıyor. Bu plastikler deniz yaşamı için çok büyük bir tehdit çünkü bir süre sonra yine denize ulaşıyorlar. Akıntı ve rüzgarlarla kıyıya vuruyorlar, kıyıdan tekrar denize, bu iki ortam arasında gide gele her geçen gün ufak parçalara ayrılarak mikroplastiklere dönüşüyorlar, bunların da parçalanması ile birlikte nanoplastikler oluşuyor” diye konuştu.
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‘PLASTİKLERİ CİDDİ ANLAMDA AZALTMALIYIZ’<br><br>Plastiğin global problem ve denizler üzerinde hızla artan en büyük tehdit olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aytan, \"Plastik üretiminin önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Günlük hayatta kullanılmaları denizde sonlanmaları demek. Bu artan üretim trendleri ile birlikte yakın gelecekte denizde plastik miktarlarının daha da artmasını bekliyoruz...
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Olumsuz etkileri laboratuvar çalışmalarıyla doğrulanıyor. Ülkemiz denizlerinde yapılan çalışmalar mikroplastiklerin birçok besinsel seviyeden canlıda, mikroskobik canlılardan tutun da omurgasız canlılara, balıklara, deniz memelilere kadar bulunmakta. Dolayısıyla çeşitli yollarla deniz ortamını tehdit etmekte, iklimimize etki etmekte. Yapacağımız şey plastikleri ciddi anlamda azaltmak\" dedi.
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‘BERTARAFIN DOĞRU YAPILMASI LAZIM’<br><br>Günlük hayatta kullanılan plastiklerin büyük kısmının tek kullanımlık plastiklerden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Aytan, “Yapmamız gereken şey öncelikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak. Plastik poşet uygulaması ile birlikte Karadeniz'de ciddi anlamda denize giren yeni alışveriş poşeti miktarında azalmalar gözlemledik. Bu diğer tek kullanımlık plastiklere de uygulanırsa, benzer yaptırımların doğa üzerindeki baskıyı azaltmada etkili olacağını düşünüyorum...
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Yine bertarafın doğru şekilde yapılması lazım. Özellikle Karadeniz'de kıyı boyunca yapılan dolgular ve nehir vadisine yapılan boşaltımlar denize çok büyük bir plastik girdisi sağlıyor. Yerel yönetimlerin bunu göz önünde bulundurarak Karadeniz'e giren plastik miktarını azaltmada büyük çaba sarf etmesi gerek\" diye konuştu.
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300 metrede 80 kilogram çöp: 'Deniz bizim gönderdiğimiz plastikleri kusuyor'
Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe neden oluyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ve Deniz Elçileri Topluluğu üyeleri, Sarayköy plajında 300 metrelik kıyı şeridinde, 1 saatte yüzde 90'ı plastik 80 kilogram çöp topladı. Doç. Dr. Ülgen Aytan, "Plastikler deniz yaşamı için çok büyük bir tehdit" dedi.

Düğünde tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü: Beşi çocuk 20 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 18
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Olay, saat 21.30 sıralarında Hacıbey TOKİ Konutları'nda meydana geldi.
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Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
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Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri 06 T 4580 plakalı ticari taksiye bindirip göndermek istedi.
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Kağan K.'nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı.
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Kaçmaya çalışırken de park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı.
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Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı.
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Düğünde tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü: Beşi çocuk 20 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, düğünde çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen Kağan K., kalabalığın arasına taksi ile daldı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan Kağan K. ile beraberindeki 1 kişi, düğündekiler tarafından darbedildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.


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