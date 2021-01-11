​Hayat bilgisi dersi: PKK mayınlarından böyle korunursunuz

Huzur ve güven ortamının tesisi için Suriye’deki varlığını sürdüren Mehmetçik, sivillerin zarar görmemesi için elinden geleni yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde görevli askeri personelin, terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere karşı korunmaları için çocuklara eğitim verildiğini duyurdu. METİ timleri, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine patlayıcılarla karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
KARABAĞ’DA TEMİZLİK
- Türk askeri, Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da da mayın temizleme faaliyetlerine destek oluyor. Kara Kuvvetlerinin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personelin bölgeye gönderildiğini hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli personele mayın temizleme eğitimi veren Mehmetçiğin, işgalden kurtarılan Karabağ’da da mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.