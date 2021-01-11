​Hayat bilgisi dersi: PKK mayınlarından böyle korunursunuz

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Ankara'da deprem oldu: Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Ankara'da deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 km olarak kaydedildi. Ankara Valisi Şahin ve AFAD depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.