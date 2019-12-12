Haydar Aliyev vefatının 16. yılında İstanbul'da anıldı: Azeri öğrenciler ve subaylar katıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 16'ncı yılında İstanbul'da törenle anıldı.
- Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haydar Aliyev'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine karanfil bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan tören, iki ülke marşlarının okunmasıyla devam etti.
Başkonsolos Hacıyev ve Başkan Şükrü Genç park içindeki Haydar Aliyev ile Atatürk anıtları önüne gül bıraktı. Tören, diğer katılımcıların da anıtlara çiçek bırakmasının ardından sona erdi.