Gündem Haydar Aliyev vefatının 16 yılında İstanbulda anıldı Azeri öğrenciler ve subaylar katıldı
İSTANBUL

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında İstanbul'da anıldı: Azeri öğrenciler ve subaylar katıldı

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında İstanbul'da anıldı: Azeri öğrenciler ve subaylar katıldı

Kireçburnu'ndaki Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konsolosluk personeli, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ile İstanbul'da eğitim alan Harp Akademili Azeri öğrenciler ve subaylar katıldı.

Haber Merkezi AA
Anma töreninde, Haydar Aliyev'in anıtına çelenk bırakıldı.
Anma töreninde, Haydar Aliyev'in anıtına çelenk bırakıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 16'ncı yılında İstanbul'da törenle anıldı.

Törende anıtın önüne çiçek bırakıldı.
  • Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haydar Aliyev'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine karanfil bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan tören, iki ülke marşlarının okunmasıyla devam etti.

Başkonsolos Hacıyev ve Başkan Şükrü Genç park içindeki Haydar Aliyev ile Atatürk anıtları önüne gül bıraktı. Tören, diğer katılımcıların da anıtlara çiçek bırakmasının ardından sona erdi.

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