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ANKARA

Haydi çocuklar! Robotik kodlamadan resim kursuna kadar birçok etkinlik dijital platformda sizleri bekliyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında yıl sonuna kadar okullar kapatıldı, uzaktan eğitime geçildi. Sincan Belediyesi bu dönemde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocukların evlerinde geçirdikleri zamanı daha kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için e-kültür platformunda bir dizi içerik sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan Belediyesi bu dönemde çocukları yalnız bırakmıyor
Sincan Belediyesi bu dönemde çocukları yalnız bırakmıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği 4 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim ile devam edileceği bildirildi. Sincan Belediyesi de eğitimlerine evlerinde devam eden çocukların zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri için e- kültür platformunda yayınlanan dijital etkinliklerini zenginleştiriyor.

  • Sincan Belediyesi salgının başladığı ilk günlerde dijital platforma taşıdığı etkinliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Hem çocukların hem de büyüklerin yeni şeyler öğrenmesi için birbirinden önemli konu ve konuklar özenle seçilerek dijital platformda yayınlanıyor. Çocuklara uzaktan eğitim, büyüklere ise keyifli zaman geçirme fırsatı sunuluyor.

Sincan Belediyesi eğitimlerine evlerinde devam eden çocukların zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri için e- kültür platformunda yayınlanan dijital etkinliklerini zenginleştiriyor.

Peki dijital ortamda neler var?

Vatandaşlar edebiyat sohbetleri, tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, tiyatro ile keyifli vakit geçirebilecek. Öğrenciler bilgisayar eğitim kursları ile kendilerini geliştirme fırsatı bulacak, verimli ders çalışma tekniklerini öğrenebilecek. Ayrıca robotik kodlama eğitimi ile çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.

Sincan Belediyesi salgının başladığı ilk günlerde dijital platforma taşıdığı etkinliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
  • Uygulamalı spor dersleri ile evde spor yapabilecek. Resim Kursu, Ebru Sanatı, Yazarlık Atölyesi, Kukla Yapımı gibi birçok sanatsal etkinlikler de yer alıyor. Ve müziğe gönül veren gençler e-konservatuvar sayesinde yeni bir enstrüman çalma ve kendini geliştirme imkanı bulacak. Tüm bu etkinliklere ekultur.sincan.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Hem çocukların hem de büyüklerin yeni şeyler öğrenmesi için birbirinden önemli konu ve konuklar özenle seçilerek dijital platformda yayınlanıyor.

Çocukların evlerinde geçirdikleri zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için online etkinliklere devam ettiklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Salgın nedeniyle vakaların artışı yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Bu süreçte sağlığın korunması açısından evlerinde izolasyon süreci yaşayan çocuklarımızın keyifli ve verimli bir şekilde zaman geçirmeleri için etkinliklerimize dijital ortamda devam ediyoruz. Tedbirlerimizi alarak üzerimize düşeni yapacağız ve bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.

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