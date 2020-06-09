HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi yemin töreninde

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.