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Gündem HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 281inci gününde
DİYARBAKIR

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününe girdi.

Haber Merkezi İHA
HDP önündeki evlat nöbetinde yer alan Zekiye Bozak
HDP önündeki evlat nöbetinde yer alan Zekiye Bozak

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 281’inci gününde de devam ediyor.

"YETER ARTIK GELİN"

  • 30 Ağustos 2019’da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozak, 281 gündür HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi. Kardeşinin hasreti ile yaşadıklarını aktaran Bozak, "Buradan onlara sesleniyorum, bizi görüyorsanız dönün gelin evinize. Gerçekten dayanamıyoruz, yeter artık. Bu hastalığa rağmen gelip gidiyoruz. Çocukları tek başlarına evde bırakıyoruz. Sırf onun için geliyorum. Yeter beni görüp gelsin istiyorum" dedi.

İHA
HDP önündeki evlat nöbeti.
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