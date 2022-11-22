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POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan TSK'nın hain teröristlere karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'na 'seçim kampanyası' dedi

HDP'li Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nı hedef aldı. Mehmetçiğin hain teröristlere yönelik başlattığı opererasyon için 'seçim kampanyası' ifadesini kullanan Buldan, Taksim'de yaşanan saldırının tesadüf olmadığını söyleyerek altı kişinin can verdiği patlamadan da hükümeti sorumlu tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Pervin Buldan TSKnın hain teröristlere karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatına seçim kampanyası dedi
Pervin Buldan

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'nı hedef aldı. Mehmetçiğin hain teröristlerle mücadelesini eleştiren Buldan, operasyonun AK Parti ve MHP'nin seçim kampanyası olduğunu ileri sürdü.

Buldan, Taksim'de yaşanan saldırının tesadüf olmadığını söyleyerek altı kişinin can verdiği patlamadan da hükümeti sorumlu tuttu.

AK PARTİ'Yİ VE MHP'Yİ HEDEF ALDI: SEÇİM KAMPANYASINI SAVAŞ POLİTİKALARIYLA BAŞLATTILAR

Buldan şöyle konuştu:

"Savaş, can almaya devam ediyor. Antep'in Karkamış ilçesi başta olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Savaş, en büyük yıkımdır, felakettir, acıların en tarifsizi savaşlarda yaşanır. Bütün bu savaş dönemlerinde bütün mağduriyeti hep bir kadınlar, anneler, çok daha derinden yaşarız ve hissederiz. İktidarlarının bekası için yaşamı hiçe sayan AKP-MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir. Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikaları ile başlatmış durumdadır.

"KUZEYDOĞU SURİYE'DEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde, Taksim'de yaşanan karanlık patlama kesinlikle tesadüf değildir. Ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sığınan iktidara, bu oyunlar tutmayacaktır demek isterim. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzeydoğu Suriye'deki yönetim modeli, Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği için asıl tehlike, AKP MHP'nin dayattığı savaş politikadır. Kürt halkına yaşattığınız bu yıkımdan size asla bir iktidar çıkmayacaktır. Bu savaş politikalarına derhal son verin. Sorunların çözümü diyalog ve müzakerededir. Demokratik, barışçıl adımlardadır. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Suriye halkları üzerinden elinizi çekin, Kuzeydoğu Suriye'den elinizi çekin!"

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç' harekatında bugüne dek 89 hedef yerle bir edildi. TSK'nın, 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak 'Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor.' dedi.


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